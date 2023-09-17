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Южная Корея пообещала поднять тему сотрудничества России с КНДР в ООН

Президент Южной Кореи назвал незаконным военное сотрудничество России и КНДР
Президент Владимир Путин заявлял, что у России и КНДР «неплохие» перспективы в сфере военно-технического сотрудничества, но Москва соблюдает существующие ограничения. Пхеньян находится под санкциями Совбеза ООН
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о «незаконном» и «неправомерном» военном сотрудничестве России и КНДР, а также пообещал поднять эту тему в ООН, передает Bloomberg. Москва опровергала данные о том, что было заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и неправомерным, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям», — сказал южнокорейский лидер.

Тему сотрудничества Москвы и Пхеньяна он пообещал поднять на следующей неделе в ООН, во время 78-й сессии Генассамблеи организации.

Заявление президента Южной Кореи прозвучало на фоне недавнего и первого с 2019 года визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Он прибыл на Дальний Восток, провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Российский лидер в ходе встречи упоминал о «неплохих» перспективах военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. По его словам, в этой сфере есть «определенные ограничения» и Россия их соблюдает. Лидер КНДР, по его словам, проявляет интерес к ракетной технике и космическим технологиям.

Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями «по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности», передавал «Голос Кореи».

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Санкции Совета Безопасности ООН (Россия — постоянный член с правом вето) против Северной Кореи предполагают полный запрет на поставку Пхеньяну вооружений.

Россия будет развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции Совбеза ООН, отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль сохраняет свою позицию в отношении санкций ООН против Северной Кореи, но это не мешает развитию сотрудничества. Он также заявлял, что в ходе визита Ким Чен Ына не подписывались какие-либо соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Во время поездки по России Ким Чен Ын получил в подарок от главы Приморья Олега Кожемяко комплект бронезащиты, а также пять дронов-камикадзе и беспилотник самолетного типа «Герань-25».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Южная Корея военное сотрудничество Россия КНДР санкции
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