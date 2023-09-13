 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Шойгу заявил об активной обороне российских военных в зоне спецоперации Политика, 14:28
Фон дер Ляйен назвала расширение ЕС «катализатором прогресса» Политика, 14:26
Риелторы зафиксировали рост спроса на вторичное жилье в Москве в 1,5 раза Недвижимость, 14:25
Биржа FTX изменила предложение о продаже криптовалют Крипто, 14:16
Кампусы, приборы, «мегасайенс»: как наука в России меняется прямо сейчас Национальные проекты, 14:13
В «БКС Мир инвестиций» назвали три российские акции для шортистов Инвестиции, 14:10
Цифровой взлет: какие IT-технологии применяют в российских авиакомпаниях Тренды, 14:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Германия передала Украине еще 20 БМП Marder с боеприпасами Политика, 14:04
Минобороны пообещало восстановить поврежденные в Севастополе корабли Политика, 14:03
В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ получили повреждения восемь домов Политика, 14:01
Что происходит с макроэкономикой Центральной Азии — обзор ЕАБР Pro, 13:59
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР Политика, 13:56
NYT сообщила о преодолении влияния санкций на производство ракет в России Политика, 13:52
Финны снялись с ЧМ по командной гимнастике из-за участия России Спорт, 13:51
Политика ,  
0 

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Перспективы сотрудничества с КНДР в военно-технической области неплохие, заявил президент Владимир Путин, оценивая итоги встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Президент рассказал об этом в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Ответ на вопрос о военно-техническом сотрудничестве с КНДР Путин начал с заявления о том, что «есть определенные ограничения» в этой области, которые Россия соблюдает.

«Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить. Мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия — страна самодостаточная, но в рамках действующих правил у нас есть возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их», — сказал президент.

По его словам, итоги визита Ким Чен Ына в Россию подводить еще рано, поскольку программа мероприятий, подготовленных для северокорейского лидера, еще не исчерпана. Ему предстоит посетить заводы по производству боевой и гражданской авиационной техники, познакомиться с возможностями Тихоокеанского флота, посетить образовательные и научные учреждения.

«Программа большая, поэтому пока рано подводить какие-либо итоги», — резюмировал Путин.

Читайте на РБК Pro
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс

В начале сентября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что диалог России и КНДР по военному сотрудничеству «активно продвигается». Вашингтон призвал Пхеньян «прекратить переговоры по оружию».

The New York Times сообщала, что среди интересов КНДР при военном сотрудничестве — передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь.

Западные страны не раз выражали беспокойство по поводу возможного военного сотрудничества двух государств, подозревая, что Москва и Пхеньян могут обсуждать вопросы поставки оружия российской стороне для использования на Украине. В конце 2022 года американские власти заявили, что КНДР передала оружие ЧВК «Вагнер».

МИД России эти обвинения отверг и назвал «ложью от начала до конца». «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — заверил посол в КНДР Александр Мацегора.

Теги
Персоны
КНДР Владимир Путин Ким Чен Ын поставки оружия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Ким Чен Ын заявил Путину о «священной борьбе России за безопасность»
Политика
Путин рассказал об интересе Ким Чен Ына к космическим разработкам
Политика
Посол КНДР заявил о боевом товариществе с Россией против «общего врага»
Политика