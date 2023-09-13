Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Перспективы сотрудничества с КНДР в военно-технической области неплохие, заявил президент Владимир Путин, оценивая итоги встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Президент рассказал об этом в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Ответ на вопрос о военно-техническом сотрудничестве с КНДР Путин начал с заявления о том, что «есть определенные ограничения» в этой области, которые Россия соблюдает.

«Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить. Мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия — страна самодостаточная, но в рамках действующих правил у нас есть возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их», — сказал президент.

По его словам, итоги визита Ким Чен Ына в Россию подводить еще рано, поскольку программа мероприятий, подготовленных для северокорейского лидера, еще не исчерпана. Ему предстоит посетить заводы по производству боевой и гражданской авиационной техники, познакомиться с возможностями Тихоокеанского флота, посетить образовательные и научные учреждения.

«Программа большая, поэтому пока рано подводить какие-либо итоги», — резюмировал Путин.

В начале сентября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что диалог России и КНДР по военному сотрудничеству «активно продвигается». Вашингтон призвал Пхеньян «прекратить переговоры по оружию».

The New York Times сообщала, что среди интересов КНДР при военном сотрудничестве — передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь.

Западные страны не раз выражали беспокойство по поводу возможного военного сотрудничества двух государств, подозревая, что Москва и Пхеньян могут обсуждать вопросы поставки оружия российской стороне для использования на Украине. В конце 2022 года американские власти заявили, что КНДР передала оружие ЧВК «Вагнер».



МИД России эти обвинения отверг и назвал «ложью от начала до конца». «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — заверил посол в КНДР Александр Мацегора.