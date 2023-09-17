 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Где мои ключи: как распознать деменцию Pro, 16:00
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:59
Аутсайдер РПЛ сыграл вничью в первом матче после смены тренера Спорт, 15:55
Лавров пообещал сотрудничать с Северной Кореей, несмотря на санкции Политика, 15:53
Чемпионка России снялась с контрольных прокатов по медицинским показаниям Спорт, 15:41
Глава Минприроды рассказал, что обсуждалось с Ким Чен Ыном Политика, 15:28
Тарасова раскритиковала Рудковскую за слова о лишнем весе Валиевой Спорт, 15:15
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 15:10
Умер работавший с Балабановым режиссер и сценарист Александр Хван Общество, 15:05
Головин забил за «Монако» во втором матче подряд. Видео Спорт, 14:43
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 14:29
Экс-глава украинской администрации Херсонской области покончил с собой Политика, 14:16
Федерация выделила российским гимнастам шесть квот на этапы Кубка мира Спорт, 14:14
Кадыров посоветовал отличать правду ото лжи на фоне сообщений о коме Политика, 14:01
Политика ,  
0 

Лавров пообещал сотрудничать с Северной Кореей, несмотря на санкции

Лавров: Россия будет развивать отношения с Северной Кореей, несмотря на санкции
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия будет развивать двусторонние отношения с Северной Кореей, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», передает «РИА Новости».

Ведущий программы Павел Зарубин спросил Лаврова, может ли Россия снять санкции с КНДР.

«Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности», — ответил он и призвал обратиться по этому вопросу в Совбез ООН. «Мы будем развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — добавил Лавров.

Ограничения, которые ввел Совбез ООН в отношении КНДР, предусматривают в том числе запрет на поставку ей вооружений. Россия — постоянный член Совбеза ООН с правом вето.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет свою позицию в отношении санкций Совбеза ООН против КНДР, но это не мешает развивать отношения с Северной Кореей.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сегодня завершил шестидневный визит в Россию.

Читайте на РБК Pro
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

После состоявшихся на неделе переговоров с северокорейским коллегой президент России Владимир Путин отметил перспективы военно-технического сотрудничества стран.

Теги
Персоны
КНДР Россия санкции Совбез ООН Лавров
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту во время визита в Россию
Политика
Ким Чен Ын завершил шестидневный визит в Россию
Политика
Ким Чен Ын и Шойгу обсудили укрепление обороны и безопасности
Политика