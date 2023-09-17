Лавров: Россия будет развивать отношения с Северной Кореей, несмотря на санкции

Лавров пообещал сотрудничать с Северной Кореей, несмотря на санкции

Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия будет развивать двусторонние отношения с Северной Кореей, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», передает «РИА Новости».

Ведущий программы Павел Зарубин спросил Лаврова, может ли Россия снять санкции с КНДР.

«Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности», — ответил он и призвал обратиться по этому вопросу в Совбез ООН. «Мы будем развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — добавил Лавров.

Ограничения, которые ввел Совбез ООН в отношении КНДР, предусматривают в том числе запрет на поставку ей вооружений. Россия — постоянный член Совбеза ООН с правом вето.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет свою позицию в отношении санкций Совбеза ООН против КНДР, но это не мешает развивать отношения с Северной Кореей.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сегодня завершил шестидневный визит в Россию.

После состоявшихся на неделе переговоров с северокорейским коллегой президент России Владимир Путин отметил перспективы военно-технического сотрудничества стран.