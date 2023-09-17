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Ким Чен Ын и Шойгу обсудили укрепление обороны и безопасности

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили укрепление сотрудничества в сфере обороны

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита во Владивосток обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также укрепление сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства и конструктивными мнениями по поводу вопросов, касающихся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран, а также в сфере обороны и безопасности», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын посетил Россию впервые с 2019 года. 13 сентября он прибыл на железнодорожную станцию Хасан в Приморском крае на бронепоезде. В тот же день он вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Главам государств показали, как идет сборка ракеты-носителя «Ангара», и рассказали о характеристиках космического корабля «Союз-2».

Российский лидер отметил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к космическим технологиям. Оценивая итоги встречи с главой Северной Кореи, Путин заявил, что у России есть неплохие перспективы сотрудничества с КНДР в военно-технической сфере.

15 сентября Ким Чен Ын посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра авиастроительной корпорации «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Он осмотрел агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки истребителей Су-35 и Су-57. Лидера Северной Кореи сопровождал глава Минпромторга Денис Мантуров.

На следующий день, 16 сентября, Ким Чен Ын встретился с Шойгу на аэродроме во Владивостоке. Главе КНДР показали стратегические бомбардировщики, а также ракетный комплекс «Кинжал». В тот же день Ким Чен Ын и Шойгу посетили фрегат «Маршал Шапошников» и осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран», 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190, универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также современные системы управления ракетным оружием.

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Теги
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Ким Чен Ын Сергей Шойгу Владивосток Северная Корея КНДР оборона
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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