Ким Чен Ыну в России подарили бронежилет и «Герани»

Лидеру КНДР во время визита в Россию подарили бронежилет и набор дронов

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, который на несколько дней приехал в Россию, комплект бронезащиты, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«Это бронежилет с зонами защиты грудной клетки, плеч, горла и паха, при этом он значительно легче известных аналогов. Он разработан и производится в Приморском крае», — уточнили в правительстве.

Также лидеру КНДР подарили пять дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник самолетного типа «Герань-25» с функцией вертикального взлета, произведенные в Приморье. Ким Чен Ыну передали комплект специальной одежды, малозаметной для тепловизоров.

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фотографии с поездки северокорейского лидера во Владивосток. Там его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, на одном из фото Ким Чен Ын, одетый в шапку-ушанку, пожимает ему руку.

Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA Фото: KCNA

Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября. В тот же день он вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области. После этого лидер КНДР посетил авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, а также площадку производственного центра авиастроительной корпорации «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре.

Во Владивостоке Ким Чен Ын встретился с Шойгу, вместе они посетили аэродром с самолетами-бомбардировщиками и фрегат «Маршал Шапошников» с ракетными комплексами «Уран» и «Калибр».

В воскресенье, 17 сентября, лидер КНДР посетил Дальневосточный федеральный университет и Приморский океанариум.