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Ким Чен Ын завершил шестидневный визит в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Приморский край и завершил визит в Россию
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал на поезде со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае и направился в сторону погранпункта Хасан на границе с КНДР, передает ТАСС.

На перроне его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота.

Визит северокорейского лидера в Россию длился шесть дней. 12 сентября он приехал на своем спецпоезде в Приморский край. На следующий день состоялась его встреча с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Как заявил президент по итогам встречи, Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике и космическим технологиям. Также Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР.

Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Также в рамках визита северокорейский лидер посетил Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина и площадку производственного центра авиастроительной корпорации «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, аэродром с самолетами-бомбардировщиками и фрегат «Маршал Шапошников» с ракетными комплексами «Уран» и «Калибр» во Владивостоке.

Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA
Фото: KCNA

Теги
Ким Чен Ын КНДР Северная Корея
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