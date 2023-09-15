Путин назвал чушью слова об отправке добровольцев из КНДР на спецоперацию

Фото: South Korean Unification Ministry / Getty Images

Президент Владимир Путин назвал чушью слова о том, что в зону военной операции на Украине отправляют добровольцев из Северной Кореи. Об этом он заявил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

Журналисты попросили Путина прокомментировать ситуацию с дискуссией на Западе относительно возможной отправки северокорейских добровольцев на Украину для участия в спецоперации.

«Хочу сказать, что это чушь полная. Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами Российской Федерации [в количестве] 270 тыс., но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано людьми», — сказал глава государства.

Он отметил, что эти люди «готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России». Путин подчеркнул, что Северная Корея — «наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения». По его словам, российская сторона ничего никогда не нарушает и не собирается нарушать, «но, конечно, будем искать возможности для развития российско-северокорейских отношений».

13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Путин заявил, что в военно-техническом сотрудничестве двух стран есть перспективы и «определенные ограничения», которые Россия соблюдает.

Позже Ким Чен Ын пригласил Путина приехать в Северную Корею, российский лидер согласился.

Южная Корея выразила обеспокоенность в связи с возможным военным сотрудничеством КНДР и Россией после встречи Путина и Ким Чен Ына. Премьер-министр республики Хан Дак Су заявил, что разработка Северной Кореей ядерных ракет представляет угрозу не только для Восточной Азии, но и для Европы.

Тема возможной отправке северокорейских добровольцев на Украину поднималась еще в прошлом году. Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев тогда заявил, что сообщения о предложении КНДР отправить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в военных действиях на Украине на стороне России не соответствуют действительности.

«Подобные переговоры не ведутся, и отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», — подчеркнул Нечаев.