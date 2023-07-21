Байден обсудил с Зеленским поставку Украине ракет с дальностью 300 км

По словам Салливана, решение о передаче Украине ATACMS должен принять президент Джо Байден. Украина с 2022 года просит поставить войскам ракеты большой дальности для РСЗО

Фото: lockheedmartin.com

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсуждали поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, однако решение о передаче останется за американским лидером. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках Аспенского форума по безопасности.

«Передадим мы в итоге ATACMS или нет — это решение, которое принимать президенту [Байдену]. Он говорил с президентом Зеленским по этому поводу, они продолжают обсуждение», — сказал Салливан. Он отметил, что, поскольку решения еще нет, объявить ему нечего.

ATACMS — это управляемая ракета большой дальности разработки американской компании Lockheed Martin. Эти ракеты могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть у Украины. Ракеты самых последних версий могут поражать цель на расстоянии до 310 км с точностью до 1 м.

О том, что Байден и Зеленский обсуждают эту тему, Салливан сообщал 12 июля. Вопрос решается в том числе в администрации президента США. Зеленский просит передать Украине ATACMS с 2022 года.

Газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом скорее близок к одобрению поставок этих ракет. По данным газеты, вопрос должен решиться на высоком уровне. Ранее США отклоняли просьбы передать ATACMS, опасаясь, что Украина будет применять их для ударов не только по Крыму, но и по остальной территории России.

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности передачи такого оружия Киеву, подчеркивал, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ».