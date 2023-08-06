Сальдо сообщил об обстреле мостов между Крымом и Херсонской областью

Сальдо сообщил об обстреле мостов между Крымом и Херсонской областью

ВСУ обстреляли Чонгарский мост и мост через пролив Тонкий, оба соединяют Крым с Херсонской областью. Власти сообщили об одном пострадавшем и попадании по школе в поселке

Фото: София Гатилова / Reuters

Украинская сторона выпустила 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ и Арабатской стрелкой, системы ПВО сбили 9 снарядов, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, при обстреле был ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент удара. Кроме того, поврежден проходивший рядом с переправой газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, без газоснабжения остались более 20 тыс. жителей города.

«Важного военного значения мост не имеет. <...> Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным — они невелики и будут устранены быстро», — написал врио губернатора в телеграм-канале.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Чонгарский мост и переправа через пролив Тонкий соединяют Крым и Херсонскую область. Чонгарский мост проходит между Джанкоем и Новоалексеевкой, а мост через пролив находится возле Геническа.

Член главного совета запорожской областной администрации Владимир Рогов ранее заявил, что украинская сторона нанесла ракетные удары по Чонгарскому мосту в Крыму. «Всего сообщают о трех-четырех прилетах. Объем повреждений пока неизвестен», — написал он. Рогов добавил, что КПП Чонгар закрыт для проезда.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном попадании в районе Чонгарского моста и сбитых силами ПВО ракетах. Он подтвердил, что дорожное полотно автомобильного моста было повреждено, и заявил, что ремонтные работы уже начинаются. «Жертв нет. Временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск», — добавил крымский губернатор.





22 июня Чонгарский мост подвергся ракетному удару. Как сообщал Сальдо, ВСУ нанесли удар по автомобильному мосту британскими ракетами Storm Shadow. Рогов тогда уточнял, что под удар попала и старая неиспользуемая переправа через Сиваш.

Было повреждено дорожное покрытие мостов, люди не пострадали. После этого власти переориентировали транспортные потоки между двумя регионами на пункты пропуска Армянск и Перекоп.

Крымские власти обещали восстановить поврежденный мост за несколько недель, чтобы сначала открыть движение по одной полосе. 3 июля движение транспорта по мосту было восстановлено.