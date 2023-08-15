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Минобороны впервые сообщило о перехвате французских крылатых ракет SCALP

Минобороны: ПВО сбила четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракеты SCALP способны поражать цели на расстоянии до 500 км и развивать скорость более 1000 км/ч. Ранее их Украине передали Великобритания и Франция
Ракета SCALP
Ракета SCALP (Фото: Wikimedia Commons)

Средства ПВО в зоне конфликта на Украине сбили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщило Минобороны.

Ракета SCALP-EG — это французская версия британской ракеты Storm Shadow. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км.

В мае Великобритания передала Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. В августе президент Украины Владимир Зеленский показал переданные Францией ракеты.

РСЗО «Ураган» — советско-российская реактивная система залпового огня калибра 220 мм.

Как рассказывал РБК военный эксперт, старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин, Франция передает Украине ракеты SCALP «из собственных вооруженных сил». «Таким образом, там реальная дальность может до 560 км составлять», — отметил он. По словам Лямина, SCALP предназначены для поражения целей, в том числе прикрытых системами противовоздушной обороны.

«Для этого они создавались так, чтобы уменьшить их заметность для РЛС, чтобы они могли лететь на предельно малых высотах и т.д. То есть цель сложная, но их тоже можно уничтожать», — заявил эксперт.

Россия осуждает любые поставки вооружений Украине. В частности, комментируя передачу ракет большой дальности, в Кремле заявили, что следует «прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь». «Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Мир Ландау
Минобороны SCALP Украина РСЗО «Ураган»
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