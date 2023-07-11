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Кремль пообещал ответить на поставки французских дальнобойных ракет Киеву

Дмитрий Песков назвал ошибкой решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
Дмитрий Песков заявил, что передача ВСУ французских ракет большой дальности приведет к последствиям для Украины, так как «вынудит Россию принимать контрмеры»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, о котором объявил Эмманюэль Макрон, является ошибочным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков.

«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, это не повлияет на ход боевых действий. Песков считает, что подобные поставки «могут только утяжелить участь» Украины.

Франция намерена передать Украине ракеты SCALP (в Великобритании получили название Storm Shadow), которые разработали компании Matra и British Aerospace. Это ракеты класса «воздух — земля» дальностью более 250 км. Le Monde отмечает, что дальность поражения целей может достигать 500 или 700 км в зависимости от модификации. Макрон ранее говорил, что о поставках оружия, способного достичь российской территории, речи не идет.

О передаче SCALP французские власти задумались весной. 11 июля президент страны объявил, что решение принято с учетом идущего контрнаступления ВСУ.

Украина с мая получает британские Storm Shadow. Киев направлял другим странам просьбы о поставках дальнобойных ракет, например, американских ATACMS, дальность стрельбы которых — около 300 км. Вашингтон отказывался делать это. В конце июня The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон склонен к тому, чтобы передумать, решение ждет одобрения «на самом высоком уровне». Германия пока не готова передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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