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Bild узнал о переоборудовании на Украине автодорог во взлетные полосы

Bild: Украина переоборудовала автодороги во взлетные полосы для увеличения числа авиабаз
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Военная операция на Украине
Киев для увеличения числа авиабаз восстановил все аэродромы советских времен и переоборудовал автодороги во взлетные полосы, сообщает Bild. Каждые сутки ВСУ перемещают модернизированные под западные снаряды Су-24 с базы на базу
Украинский СУ-24
Украинский СУ-24 (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украина для увеличения количества авиабаз переоборудовала во взлетно-посадочные полосы автодороги, а также восстановила все аэродромы советских времен, сообщает Bild, передает ТАСС.

Также, по данным издания, Украина модернизировала десять советских тактических бомбардировщиков Су-24 для использования на них ракет западного производства, в частности британский Storm Shadow и французские Scalp. Украинские военные каждые 24 часа перемещают эти самолеты с базы на базу, пишет Bild, а для защиты авиабаз используются западные зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.

О модернизации советских боевых самолетов для использования западных боеприпасов 6 августа рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в ходе осмотра военной техники вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме Су-24 были переоборудованы также Су-25, Су-27 и МиГ-29. Точное число модернизированных самолетов он не называл.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву другими странами и считает, что они тем самым становятся участниками конфликта. Российские власти не раз заявляли о применении украинскими военными западных снарядов, в частности Storm Shadow, при ударах.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским авиабазам. Так, 6 августа ведомство сообщило, что российские военные ночью нанесли удар по авиабазам близ городов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровненской области, цель удара достигнута. Также удар был нанесен по ангарам с украинской авиационной техникой на аэродроме Запорожье, уточнило Минобороны.

Использование автодорог в качестве взлетно-посадочной полосы — практика, использовавшаяся в советской авиации, ее регулярно отрабатывают и в России. Например, в 2021 году бомбардировщики Су-34 и транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76МД садились на специально оборудованный участок трассы в Воронежской области.

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В 2014 году Минобороны России сообщало, что планирует возродить существовавшую в СССР практику использования автодорог в качестве военных аэродромов. Для этого ведомство начало разработку требований к так называемым авиационным участкам дорог (АУД).

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Су-24 взлетно-посадочная полоса автодороги Украина авиабаза
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