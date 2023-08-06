На Украине советские самолеты модернизировали для ракет Storm Shadow

На Украине штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и другие были переделаны для использования на них западных ракет, например, ZUNI и Storm Shadow. Россия осуждает поставки Западом военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Украина модернизировала советские боевые самолеты для использования западных вооружений, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук во время осмотра президентом Владимиром Зеленским военной техники, следует из сообщения на сайте главы государства.

«Зеленский осмотрел, в частности, штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29 с ракетами, которые они применяют. <...> эти самолеты были модернизированы для использования вооружения, которое предоставляют партнеры, в частности ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow, противорадиолокационных ракет AGM HARM», — сказано в сообщении.

Украинский лидер также заслушал доклад о работе западных комплексов ПВО Patriot и IRIS-T. Президент, кроме того, узнал, как действует предоставленный Чехией симулятор для обучения пилотов к работе на американских истребителях F-16. Зеленский «испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95», говорится в сообщении. Главе государства военные подарили шлем пилота.

Ракеты ZUNI, HARM и комплексы Patriot Украина получила от США, ракеты Storm Shadow — от Британии, комплексы IRIS-T — от Германии.

Storm Shadow — это ракеты с дальностью стрельбы 250 км, Киев уже много раз использовал их для обстрела ЛНР, Запорожской области и других территорий. В частности, этими ракетами 6 августа был обстрелян Чонгарский мост из Крыма в Херсонскую область, заявил врио херсонского губернатора Владимир Сальдо. В июне Киев также атаковал этот мост теми же ракетами, на несколько недель он был закрыт на ремонт.

Пока речи о скорых поставках Украине F-16 не идет, но в августе должно было начаться обучение украинских пилотов управлению этими самолетами. Однако еще неясно, будут ли соблюдены сроки: как сообщал CNN, США пока не получили от Европы план подготовки летчиков, без которого невозможно согласование начала подготовки.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне говорил, что Москва начинала спецоперацию против «киевского режима», но сейчас «она уже продолжается как фактически война между Россией и коллективным Западом». Несмотря на это, Москва все равно добьется своих целей в ходе операции, отметил он.