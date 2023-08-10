T-online узнал о планах Германии дать ВСУ ракеты с дальностью 500 км

T-online: Германия может в скором времени передать Украине ракеты с дальностью 500 км

Ракеты Taurus могут стать самыми дальнобойными в арсенале ВСУ. Россия обещала контрмеры в ответ на поставки дальнобойных ракет Украине

Ракета Taurus (Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images)

В Германии могут «в ближайшее время» принять решение о поставке Украине ракет Taurus, дальность стрельбы которых составляет 500 км, сообщает немецкий портал T-online со ссылкой на источники в правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По информации портала, бундесвер имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Как пишет портал, ведомство канцлера сейчас решает вопрос о поставках, в том числе идет согласование с США — они могут направить на Украину свои ракеты ATACMS (их дальность — до 300 км). Ведомство канцлера также получило от Минобороны данные о наличии Taurus в бундесвере, их эффективности и рисках. ВВС Германии дали зеленый свет по поставкам.

T-online отмечает, что если раньше за поставки выступала оппозиция, то теперь все чаще это решение поддерживают и в СДПГ. Представитель внешнеполитической структуры партии Адис Ахметович заявил порталу, что если Taurus «может помочь украинцам», то Берлин «должен рассмотреть возможность их поставки». Идею также поддержал депутат Андреас Шварц: по его словам, ракеты позволят Украине эффективнее наносить удары по путям российской логистики.

В СДПГ также отметили, что Киев пообещал Лондону и Парижу, которые передали ВСУ дальнобойные Storm Shadow и Scalp (их дальность — более 250 км), не наносить удары по российской территории и пока «Украина верна договору».

Ранее канцлер Олаф Шольц отмечал, что ФРГ не желает поставлять Украине Taurus именно потому, что эти ракеты могут достичь территории России.

В Кремле, комментируя поставки Киеву французских дальнобойных ракет, называли такое решение ошибочным и «чреватым последствиями для украинской стороны», так как Россия будет принимать в ответ «контрмеры».