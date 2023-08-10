branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 107,16 (+0,27) Инвестиции, 17:44 Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 97,28 (-0,12) Инвестиции, 17:44
Наступившую на нигерийку лидера сборной Англии отстранили на две игры ЧМ Спорт, 19:37
Мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции Политика, 19:35
«Магнит» провел выкуп акций у инвесторов-нерезидентов на ₽37,4 млрд Инвестиции, 19:34
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:15
Японская иена упала к евро до минимума с 2008 года Инвестиции, 19:08
T-online узнал о планах Германии дать ВСУ ракеты с дальностью 500 км Политика, 19:03
В Киеве подтвердили диверсии спецназа «Шаман» на территории России Политика, 18:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 18:52
Парламент не поддержал вотум недоверия премьеру Индии Моди Политика, 18:46
Трех теннисистов отстранили за договорные матчи Спорт, 18:40
Диеты — зло: как следит за здоровьем журналист и медиамагнат Опра Уинфри Pro, 18:37
Главное о запуске станции «Луна-25»: цели, сроки проекта, трансляция Футурология, 18:32
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:29
На рынке биткоина — долгий период затишья. Когда это изменится Крипто, 18:28
Военная операция на Украине ,  
0 

T-online узнал о планах Германии дать ВСУ ракеты с дальностью 500 км

T-online: Германия может в скором времени передать Украине ракеты с дальностью 500 км
Сюжет
Военная операция на Украине
Ракеты Taurus могут стать самыми дальнобойными в арсенале ВСУ. Россия обещала контрмеры в ответ на поставки дальнобойных ракет Украине
Ракета Taurus
Ракета Taurus (Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images)

В Германии могут «в ближайшее время» принять решение о поставке Украине ракет Taurus, дальность стрельбы которых составляет 500 км, сообщает немецкий портал T-online со ссылкой на источники в правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

По информации портала, бундесвер имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению.

Как пишет портал, ведомство канцлера сейчас решает вопрос о поставках, в том числе идет согласование с США — они могут направить на Украину свои ракеты ATACMS (их дальность — до 300 км). Ведомство канцлера также получило от Минобороны данные о наличии Taurus в бундесвере, их эффективности и рисках. ВВС Германии дали зеленый свет по поставкам.

T-online отмечает, что если раньше за поставки выступала оппозиция, то теперь все чаще это решение поддерживают и в СДПГ. Представитель внешнеполитической структуры партии Адис Ахметович заявил порталу, что если Taurus «может помочь украинцам», то Берлин «должен рассмотреть возможность их поставки». Идею также поддержал депутат Андреас Шварц: по его словам, ракеты позволят Украине эффективнее наносить удары по путям российской логистики.

В СДПГ также отметили, что Киев пообещал Лондону и Парижу, которые передали ВСУ дальнобойные Storm Shadow и Scalp (их дальность — более 250 км), не наносить удары по российской территории и пока «Украина верна договору».

Ранее канцлер Олаф Шольц отмечал, что ФРГ не желает поставлять Украине Taurus именно потому, что эти ракеты могут достичь территории России.

Читайте на РБК Pro
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
«Индекс бигмака» не работает: что определяет соотношение валют в России
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта

В Кремле, комментируя поставки Киеву французских дальнобойных ракет, называли такое решение ошибочным и «чреватым последствиями для украинской стороны», так как Россия будет принимать в ответ «контрмеры».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Украина Дальнобойное оружие Taurus
Материалы по теме
Эксперты назвали ракеты SCALP малозаметными и сложными целями
Политика
На Украине советские самолеты модернизировали для ракет Storm Shadow
Политика
Байден обсудил с Зеленским поставку Украине ракет с дальностью 300 км
Политика