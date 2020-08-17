Акции в поддержку белорусов в городах мира. Фоторепортаж

В разных городах мира прошли акции в поддержку белорусов, которые протестуют против результатов президентских выборов. Как прошли митинги в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и других городах — в фоторепортаже РБК