Выборы в Белоруссии , 17 авг, 00:10
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Акции в поддержку белорусов в городах мира. Фоторепортаж
В разных городах мира прошли акции в поддержку белорусов, которые протестуют против результатов президентских выборов. Как прошли митинги в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и других городах — в фоторепортаже РБК
Участники акции в поддержку жителей Белоруссии, протестующих против официально объявленных результатов выборов президента, у посольства Белоруссии в Москве
Акция в Санкт-Петербурге в поддержку протестующих в Белоруссии
Участники акции в Киеве
Акция поддержки белорусов в Праге
Акция в Берлине в поддержку протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии
Демонстранты подняли флаги на акции в Лондоне
Дублин
Акция в Цюрихе
В Нью-Йорке участники акции пришли с флагами и воздушными шарами
Остин, Техас
Сан-Франциско
Флорида, США
Акция поддержки белорусов в Торонто
Мальта
Гамбург