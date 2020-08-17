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Выборы в Белоруссии ,  
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Акции в поддержку белорусов в городах мира. Фоторепортаж

В разных городах мира прошли акции в поддержку белорусов, которые протестуют против результатов президентских выборов. Как прошли митинги в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и других городах — в фоторепортаже РБК
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Участники акции в поддержку жителей Белоруссии, протестующих против официально объявленных результатов выборов президента, у посольства Белоруссии в Москве
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Акция в Санкт-Петербурге в поддержку протестующих в Белоруссии

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Участники акции в Киеве

Фото: Petr David Josek / AP
Фото: Petr David Josek / AP
Акция поддержки белорусов в Праге
Фото: Felipe Trueba / EPA / ТАСС
Фото: Felipe Trueba / EPA / ТАСС

Акция в Берлине в поддержку протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии
 

Фото: Simon Dawson / AP
Фото: Simon Dawson / AP
Демонстранты подняли флаги на акции в Лондоне
Фото: RossMcGovern2 / Twitter
Фото: RossMcGovern2 / Twitter

Дублин

Фото: Alexpolitalex / Twitter
Фото: Alexpolitalex / Twitter
Акция в Цюрихе
Фото: kseniakiriy / Inastagram
Фото: kseniakiriy / Inastagram
В Нью-Йорке участники акции пришли с флагами и воздушными шарами
Фото: bnkbel / Telegram
Фото: bnkbel / Telegram
Остин, Техас
Фото: _ol_star_ / Instagram
Фото: _ol_star_ / Instagram
Сан-Франциско
Фото: bnkbel / Telegram
Фото: bnkbel / Telegram
Флорида, США
Фото: bnkbel / Telegram
Фото: bnkbel / Telegram
Акция поддержки белорусов в Торонто
Фото: bnkbel / Telegram
Фото: bnkbel / Telegram
Мальта
Фото: bnkbel / Telegram
Фото: bnkbel / Telegram
Гамбург
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