Лукашенко оценил возможность новых выборов фразой «пока меня не убьете»

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь исключил возможность проведения повторных выборов главы республики. Об этом он заявил на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей, которые устроили забастовку.

«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявил Лукашенко, передает портал Tut.by.

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