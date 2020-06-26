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Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

По словам Александра Лукашенко, пересмотр белорусской Конституции положит начало переменам в стране, а проходить они будут «цивилизованно» и без слома социального уклада
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

В Белоруссии ведется подготовка к пересмотру Конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко, посетовав, что уже предложенные ему варианты оказались недостаточно решительными.

«Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», — сказал Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы президентской администрации).

Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в Основном законе полномочия властей разных уровней и анонсировал передачу части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

По словам Лукашенко, пересмотр Конституции положит начало переменам, однако проходить они будут цивилизованно и без слома социального уклада, а не так, как предлагают «альтернативщики».

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«Мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране», — пояснил президент.

Лукашенко заверил, что обновленная Конституция Белоруссии будет приниматься на референдуме, где предстоит четко определить, «каким путем будем идти».

«Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои альтернативщики, через приватизацию, реформы и так далее, — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», — пригрозил Лукашенко.

Ранее с предложением провести референдум для пересмотра Конституции выступил бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, намеренный принять участие в выборах президента страны 9 августа (18 июня он был задержан и помещен в изолятор КГБ, генпрокурор Белоруссии объяснил передачу дела Белгазпромбанка в КГБ тем, что действия его фигурантов создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности»). В интервью РБК Бабарико объяснял важность конституционной реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.

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«Это то, что разрушило правильную систему власти в Беларуси. Отсутствие разделения властей порождает единственного гения, а я не верю в универсальных бойцов. Это то, что должно быть сделано не позднее конца этого года», — пояснил Бабарико.

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году. Лукашенко назвал возврат к Конституции 1994 года движением назад.

«Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые альтернативные ни предлагали <...>. Может, кому-то хочется вернуть — пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», — сказал президент.

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Виктор Бабарико

В соответствии с положениями действующей Конституции Белоруссии изменения в Основной закон может вносить парламент по инициативе президента или не менее 150 тыс. избирателей либо они могут быть приняты по результатам референдума («за» должны проголосовать большинство всех избирателей). Причем изменения в такие разделы Конституции, как «Основы конституционного строя», «Личность, общество, государство», «Президент, парламент, правительство, суд» и «Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения», могут вноситься только через референдум.

На референдуме 1996 года за проект обновленной Конституции, предложенный Лукашенко, проголосовали более 5,175 млн человек, или 70,5% избирателей. В 2004 году за изъятие из документа нормы, запрещающей одному человеку избираться президентом Белоруссии более двух раз, проголосовали 79,42% белорусских избирателей.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, поправки в Конституцию
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