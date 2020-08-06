Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 12:33
Власти Польши решили ввести масочный режим в регионах с ростом заболевших Общество, 20:33 Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки Общество, 20:28 СКА второй раз победил «Локомотив» на турнире Sochi Hockey Open Спорт, 20:11 Лукашенко заявил о «подкинутом» ему коронавирусе Политика, 20:09 Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка Общество, 20:06 Приставы нашли долги за услуги ЖКХ у попавшей в список Forbes Гагариной Общество, 19:47 Лукашенко предрек Европе «потерю силы» без «волчицы Меркель» Политика, 19:45 Лукашенко исключил возможность бегства из Белоруссии Политика, 19:34 Лукашенко заявил о готовности дать вооруженный отпор для защиты страны Политика, 19:33 РПЛ заявила о невозможности заполнить стадионы в Москве на 50% Спорт, 19:32 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:31 Лукашенко ответил на вопрос о готовности воевать за Крым Политика, 19:30 Трамп допустил возможность создания вакцины от COVID-19 к выборам Общество, 19:27 Фирма из Грузии отреклась от производства взорвавшегося в Бейруте груза Общество, 19:16
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил о готовности дать вооруженный отпор для защиты страны

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Если иные способы защитить Белоруссию от агрессии извне будут исчерпаны, ее президент Александр Лукашенко без сомнений даст приказ военным оказать противнику вооруженный отпор. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость, и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов, но, если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны, без сомнений», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, даст ли он приказ защищать страну, если кто-то позарится на ее территорию.

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности. В частности, Лукашенко высоко оценил расквартированную в Бресте десантно-штурмовую бригаду, в расположении которой он побывал в конце июня.

«Нажал кнопку — бригада на месте. Она полностью укомплектована по штатам военного времени. Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Это вообще! Отпетые, подготовленные по-современному... Равных, уверен, в мире нет», — сказал президент.

Лукашенко «гарантировал», что Путин не останется президентом до 2036 года
Политика
Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон

Столь же высоко оценил Лукашенко и бригаду специального назначения, базирующуюся неподалеку от Минска. «Я же уже посмотрел, готовы ли наши подразделения специальные. Это еще не артиллерия, не танки, не самолеты, не мотопехота», — добавил он.

При этом Лукашенко заверил, что, вопреки досужим разговорам, ни в какой ситуации не намерен бежать из Белоруссии.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

«Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут. Вы понимаете? Это моя особенность», — сказал он. «А знаете еще почему? Бегут те, у которых карманы набиты», — добавил президент, отметив, что у него самого нет денег, чтобы скрыться в другой стране и жить там «как Янукович».

«Но это не главное. Главное — это мои убеждения. Это моя земля, и я не побегу. И люди должны знать, что я не побегу. Поэтому бежать никогда не надо будет», — сказал Лукашенко.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко ответил на вопрос о готовности воевать за Крым
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «костер в центре Минска» в день выборов
Политика
Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter