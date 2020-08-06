Лукашенко заявил о готовности дать вооруженный отпор для защиты страны

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Если иные способы защитить Белоруссию от агрессии извне будут исчерпаны, ее президент Александр Лукашенко без сомнений даст приказ военным оказать противнику вооруженный отпор. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость, и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов, но, если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны, без сомнений», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, даст ли он приказ защищать страну, если кто-то позарится на ее территорию.

Президент напомнил, что в последнее время он побывал на территории нескольких элитных частей белорусской армии и убедился в их боеготовности. В частности, Лукашенко высоко оценил расквартированную в Бресте десантно-штурмовую бригаду, в расположении которой он побывал в конце июня.

«Нажал кнопку — бригада на месте. Она полностью укомплектована по штатам военного времени. Я побывал в Витебске в десантно-штурмовой бригаде. Это вообще! Отпетые, подготовленные по-современному... Равных, уверен, в мире нет», — сказал президент.