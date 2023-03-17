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Словакия согласилась передать Украине истребители МиГ-29
Премьер Словакии Эдуард Хегер объявил о решении передать Украине истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что правительство страны приняло решение передать Украине истребители МиГ-29, а также зенитно-ракетный комплекс «Куб».
Об этом решении Хегер сообщил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает издание Novy Cas. По его словам, все члены правительства поддержали этот шаг, а передача оружия не противоречит конституции Словакии.
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