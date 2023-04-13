Германия разрешила Польше передать Украине Миг-29

МиГ-29 (Фото: Andreas Franke / picture alliance / Global Look Press)

Германия одобрила передачу Польшей истребителей МиГ-29 Украине, сообщает Tagesschau со ссылкой на немецкое Минобороны.

Сегодня Варшава направила Берлину официальный запрос с просьбой разрешить отправку самолетов. Разрешение Германии требуется в соответствии с контрактом о покупке самолетов Польшей. В годы холодной войны истребители стояли на вооружении ГДР, после объединения Германии перешли в ведение бундесвера, а в 2022 году были проданы Польше.

Всего страна получила 23 самолета. Не уточняется, сколько из них планируется поставить на Украину.

В начале апреля польские власти передали Украине четыре МиГ-29, которые не были приобретены у Германии. Всего президент Польши Анджей Дуда обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому 14 таких самолетов.

Власти России критикуют западные страны за поставки оружия и военной техники Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу МиГ-29 Киеву способом утилизировать старую военную технику.