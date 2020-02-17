Лавров назвал критерий здоровья «головы НАТО»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 12:22
Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции Общество, 18:09 В пресс-службе главы Оренбуржья объяснили волнением его оговорку о войне Общество, 18:03 Литва окончательно проиграла восьмилетний спор с «Газпромом» на €1,4 млрд Бизнес, 18:02 Протоиерей Смирнов ответил на подачу заявления в СК против него Общество, 17:59 Путин назначил нового посла России в Венесуэле Политика, 17:56 «Зенит» и «Сочи» объявили о переходе Кокорина Спорт, 17:51 Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа Экономика, 17:50 Акции ТГК-2 подскочили на 70% в отсутствии корпоративных новостей Quote, 17:49 Касильяс поборется за пост президента Федерации футбола Испании Спорт, 17:47 Еврокомиссия подтвердила выполнение «Газпромом» обязательств по газу Политика, 17:38 МЧС назвало причину срабатывания датчика радиоактивности в банке в Москве Общество, 17:38 СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ Политика, 17:34 КС прокомментировал мнение судьи о правопреемнике СССР Политика, 17:32 «Аэрофлот» опроверг данные о полете лайнера на низкой высоте над Лобней Общество, 17:11
Политика ,  
0 

Лавров назвал критерий здоровья «головы НАТО»

По словам министра иностранных дел, готовность или неготовность к диалогу с Россией станет индикатором здоровья «головы» альянса. Ранее к расширению диалога с Россией призывал президент Франции Эмманюэль Макрон
Сергей Лавров (Фото: Philipp Guelland / EPA / ТАСС)

О том, насколько голова НАТО «больна или здорова», можно будет судить по реакции альянса на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о сотрудничестве с Россией. Об этом глава МИДа Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции в понедельник, его слова передает корреспондент РБК.

«Очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не в первый раз, чтобы они все-таки проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова», — сказал министр.

Лавров также заявил, что страны — члены НАТО «лукавят», когда говорят о готовности к диалогу с Россией. По словам министра иностранных дел, они понимают диалог как выдвижение в адрес России претензий, «прежде всего по Украине». Лавров также заметил, что альянс сам прекратил сотрудничество с Россией по многим направлениям, в том числе в рамках борьбы с терроризмом в Афганистане и остальном мире.

Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
Политика

Ранее, 15 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы есть два сценария развития отношений с Россией. Первый, по его мнению, — это более жесткие действия против страны и наращивание давления. Однако, как заявил Макрон, этот путь не является оптимальным. По мнению президента Франции, второй путь — расширение стратегического диалога с Россией — станет более эффективным решением. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — отметил французский лидер.

Во время конференции генеральный секретарь НАТО также высказывался о том, что альянс рассчитывает на улучшение отношений с Москвой.

Западные страны признали кризис лидерства
Политика

Макрон уже неоднократно призывал остальных членов НАТО к диалогу с Россией. В начале февраля после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Макрон заявлял, что европейские страны должны быть «требовательными в нашем политическом диалоге с Россией». Диалог в том числе является необходимым условием для разрешения кризиса на юго-востоке Украины, отмечал французский президент. В начале ноября Макрон заявил о «смерти мозга» альянса из-за проблем с координацией действий между ЕС и США, а также призвал страны Евросоюза пересмотреть отношения с Москвой.

В октябре 2019 года Макрон также отмечал, что именно диалог с Москвой позволил провести обмен пленными между Россией и Украиной.

Заместитель главы МИДа Александр Грушко отмечал, что для налаживания диалога с Россией Европа должна предпринять конкретные шаги к сотрудничеству. В частности, Евросоюз должен продемонстрировать большую конкретику в подходе к России. Кроме этого Грушко посоветовал НАТО перестать фокусироваться на сдерживании России. Также европейские страны в том числе должны меньше поддаваться влиянию США и проявлять больше самостоятельности в выстраивании отношений с Россией, говорил замглавы МИДа.

Авторы: Евгений Пудовкин, Мария Лисицына
Теги: Сергей Лавров, НАТО, диалог
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Страны НАТО договорились усилить миссию в Ираке
Политика
Западные страны признали кризис лидерства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter