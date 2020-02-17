Лавров назвал критерий здоровья «головы НАТО»

По словам министра иностранных дел, готовность или неготовность к диалогу с Россией станет индикатором здоровья «головы» альянса. Ранее к расширению диалога с Россией призывал президент Франции Эмманюэль Макрон

Сергей Лавров (Фото: Philipp Guelland / EPA / ТАСС)

О том, насколько голова НАТО «больна или здорова», можно будет судить по реакции альянса на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о сотрудничестве с Россией. Об этом глава МИДа Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции в понедельник, его слова передает корреспондент РБК.

«Очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не в первый раз, чтобы они все-таки проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова», — сказал министр.

Лавров также заявил, что страны — члены НАТО «лукавят», когда говорят о готовности к диалогу с Россией. По словам министра иностранных дел, они понимают диалог как выдвижение в адрес России претензий, «прежде всего по Украине». Лавров также заметил, что альянс сам прекратил сотрудничество с Россией по многим направлениям, в том числе в рамках борьбы с терроризмом в Афганистане и остальном мире.

Ранее, 15 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы есть два сценария развития отношений с Россией. Первый, по его мнению, — это более жесткие действия против страны и наращивание давления. Однако, как заявил Макрон, этот путь не является оптимальным. По мнению президента Франции, второй путь — расширение стратегического диалога с Россией — станет более эффективным решением. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — отметил французский лидер.