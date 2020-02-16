Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции Политика, 23:42 Западные страны признали кризис лидерства Политика, 23:21 Смолов забил дебютный гол за «Сельту» в ворота «Реала» Спорт, 23:16 Двое рабочих сорвались с мачты связи в Москве и погибли Общество, 23:05 В Чечне попросили чехов не переживать из-за названия их страны Политика, 23:02 Биатлонист Йоханнес Бе опубликовал коллаж о чаепитии с Логиновым Спорт, 23:02 СК назвал возможный мотив стрельбы в Подмосковье Общество, 22:40 Посол России заявил об усилении Польшей кампании по фальсификации истории Политика, 22:17 СМИ сообщили о шести погибших при взрыве автомобиля на севере Сирии Общество, 22:17 В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников Общество, 22:09 Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом» Спорт, 21:58 Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе Общество, 21:58 Мужчина открыл стрельбу в доме в подмосковном поселке Общество, 21:19 Матч всех звезд Единой лиги ВТБ побил рекорд результативности Спорт, 21:17
Политика ,  
0 

Западные страны признали кризис лидерства

Как участники конференции в Мюнхене искали возможность восстановить его и нормализовать отношения с Россией
В Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности. На этот раз ее участники пытались понять, в чем сила Запада и как нормализовать отношения с Россией. Москва заверила в готовности к диалогу, но на новых условиях
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Sven Hoppe / Global Look Press)

Ослаб ли Запад

Ключевой темой завершившейся 16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности (56-й по счету) стала потеря западными странами глобального лидерства. В докладе, подготовленном экспертами конференции перед ее началом, указывалось на два последствия этого — рост националистических настроений в странах Запада и потеря им монополии на решение международных конфликтов. «Мир стал более опасным, но конфликты поддаются решению, и переговоры друг с другом — это первый шаг», — заявил в преддверии Мюнхенской конференции ее глава Вольфганг Ишингер.

В ходе конференции о тревогах по поводу будущего Запада говорили ведущие европейские политики. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер упомянул нарушения международного права со стороны России и Китая, что обостряет глобальную нестабильность. Но беспокоят его и действия США. Вашингтон подмывает идею международного сообщества, основанной на принципе взаимности, считает Штайнмайер: «Они [США] считают, что каждая страна должна полагаться на себя и ставить собственные интересы впереди других». Он призвал страны Европы больше инвестировать в укрепление собственной безопасности.

Беспокоился о будущем глобального порядка и месте в нем Европы и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы наблюдаем ослабление Запада», — констатировал он, указав на разобщенность западных союзников и их неспособность решить конфликты на Ближнем Востоке и Африке. Западные страны, по его словам, с трудом преодолевают экономический кризис и отстают в технологической гонке, в частности, от стран Азии.

Госсекретарь США Майк Помпео с тезисом об упадке Запада был не согласен. Он предостерег европейцев от преувеличения трудностей. «Я счастлив объявить, что слухи о смерти Трансатлантического альянса сильно преувеличены», — заявил он. «Запад побеждает, и мы побеждаем вместе», — убеждал госсекретарь. «Люди едут учиться в Кембридж, а не в Каракас, они начинают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге», — привел он примеры, подчеркнув, что западные страны по-прежнему остаются ориентиром для других государств мира.

Россия — угроза или партнер

США также убеждены в правильности жесткого курса в отношении других крупных держав-конкурентов — России и Китая. В своей речи Майк Помпео говорил об агрессии России в Грузии и Украине, предупреждал о росте влияния Москвы в странах Центральной Азии, которые та якобы хочет признать своими «владениями». Помпео поделился впечатлениями о встрече с раненным в Донбассе украинским военным, который подарил ему значок своей части. «Это произвело на меня огромное впечатление и напомнило мне, что за свой суверенитет стоит бороться, и что мы все едины в этой борьбе», — сказал он.

В необходимости оказывать давление на Россию с ним согласились лидеры восточноевропейских стран. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за военную и финансовую помощь, потребовав от России вернуть Киеву контроль над территориями на востоке Украины. «Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, — она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Франция и Германия статусом-кво в отношениях с Россией недовольны, следует из выступлений их лидеров. Хотя Европа может действовать в отношении с Москвой еще жестче, было бы правильнее искать с ней новые пути для диалога, заявил на конференции Макрон. По его словам, экономические санкции против Москвы пока не привели к изменению ее политики, а отсутствие тесного диалога мешает борьбе с совместными вызовами, в том числе на Ближнем Востоке. «Мы говорим [с Россией] все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях становится все больше», — посетовал Макрон. «Европа не может мириться с все усиливающимся отчуждением России. Нам нужны другие, более качественные отношения между ЕС и Россией», — согласился Штайнмайер. Президент Германии добавил, что взаимодействие с Москвой не должно сводиться к одним только санкциям и осуждению со стороны Запада.

Возможен ли диалог

В России готовы к улучшению диалога с западными странами, но только если там откажутся от политики сдерживания России и поддержки ее имиджа как угрозы. Об этом говорил в своем выступлении в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров. Продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей — все это генерирует непредсказуемость, сказал он. «В «железе» воссоздается структура противостояния «холодной войны», — предупредил министр. Лавров выразил надежду, что удастся провести открытый диалог на инициированной президентом России Владимиром Путиным встрече лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности. Ее дата пока не определена, о готовности участвовать заявили Франция и Китай, Великобритания ждет решения США.

Без России создание стабильной системы глобальной безопасности невозможно, заявил РБК заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Учитывая усиливающуюся нестабильность в мире, НАТО едва ли сможет оставаться «островком стабильности» надолго, а отвечать на глобальные вызовы без участия Москвы будет затруднительно. «Все больше людей понимают, что безопасности без России быть не может, а безопасности против России не получится, поэтому надо каким-то образом находить пути взаимодействия», — резюмировал дипломат, добавив, что в МИДе «тщательно анализируют» заявления французского президента Макрона об улучшении отношений с Москвой.

России не стоит занимать выжидательную позицию, надеясь, что со временем Европа забудет об украинской проблеме и пойдет Москве на уступки, считает директор Центра европейских реформ Чарльз Грант. Трансатлантический союз сохраняет запас прочности, а санкции наносят России больший ущерб, чем европейцам, констатировал он. «Надо понимать, что санкции будут сняты только в том случае, если Россия предпримет шаги по урегулированию украинского кризиса» — прокомментировал Грант развернувшуюся на конференции дискуссию. Если кризис в Донбассе будет урегулирован, у ЕС появятся очень мощные стимулы нормализовать отношения с Россией, убежден эксперт: «Около половины стран ЕС активно пытаются найти решение санкционному противостоянию и они будут готовы заблокировать продление санкций в случае прогресса по вопросу Украины».

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Мюнхенская конференция по безопасности, Эмманюэль Макрон, Евросоюз ..., Россия - НАТО, Безопасность, Сергей Лавров, Майк Помпео
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
МИД назвал условие для проведения «нормандского саммита»
Политика
МИД Польши назвал Россию угрозой ЕС
Политика
Зеленский понадеялся на желание России вернуть территории Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter