Западные страны признали кризис лидерства

В Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности. На этот раз ее участники пытались понять, в чем сила Запада и как нормализовать отношения с Россией. Москва заверила в готовности к диалогу, но на новых условиях

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Sven Hoppe / Global Look Press)

Ослаб ли Запад

Ключевой темой завершившейся 16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности (56-й по счету) стала потеря западными странами глобального лидерства. В докладе, подготовленном экспертами конференции перед ее началом, указывалось на два последствия этого — рост националистических настроений в странах Запада и потеря им монополии на решение международных конфликтов. «Мир стал более опасным, но конфликты поддаются решению, и переговоры друг с другом — это первый шаг», — заявил в преддверии Мюнхенской конференции ее глава Вольфганг Ишингер.

В ходе конференции о тревогах по поводу будущего Запада говорили ведущие европейские политики. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер упомянул нарушения международного права со стороны России и Китая, что обостряет глобальную нестабильность. Но беспокоят его и действия США. Вашингтон подмывает идею международного сообщества, основанной на принципе взаимности, считает Штайнмайер: «Они [США] считают, что каждая страна должна полагаться на себя и ставить собственные интересы впереди других». Он призвал страны Европы больше инвестировать в укрепление собственной безопасности.

Беспокоился о будущем глобального порядка и месте в нем Европы и президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы наблюдаем ослабление Запада», — констатировал он, указав на разобщенность западных союзников и их неспособность решить конфликты на Ближнем Востоке и Африке. Западные страны, по его словам, с трудом преодолевают экономический кризис и отстают в технологической гонке, в частности, от стран Азии.

Госсекретарь США Майк Помпео с тезисом об упадке Запада был не согласен. Он предостерег европейцев от преувеличения трудностей. «Я счастлив объявить, что слухи о смерти Трансатлантического альянса сильно преувеличены», — заявил он. «Запад побеждает, и мы побеждаем вместе», — убеждал госсекретарь. «Люди едут учиться в Кембридж, а не в Каракас, они начинают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге», — привел он примеры, подчеркнув, что западные страны по-прежнему остаются ориентиром для других государств мира.