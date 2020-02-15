Макрон описал два сценария отношений Европы с Россией

По словам французского президента, Европа может действовать еще жестче, но правильней расширять диалог с соседом

Эмманюэль Макрон (Фото: Sven Hoppe / Global Look Press)

У европейских стран есть два способа, как взаимодействовать с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК.

Во-первых, сказал он, Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным. «Действительно ли мы этого хотим?», — задался он вопросом. Французский лидер добавил, что политика санкций создала столько же проблем самим европейцам, сколько и России.

Во-вторых, отметил Макрон, Европа может расширить стратегический диалог с Россией, при этом не отступая от своих ценностей и сохранив свое влияние. Президент Франции назвал такой сценарий наиболее благоприятным, так как Россия — важный сосед Европы и потенциальный партнер в сфере безопасности и урегулировании кризисов, в том числе на Ближнем востоке. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — посетовал Макрон.

Французский президент также выразил убежденность в том, что развитие стратегического диалога с Европой предоставляет интерес для России. По его мнению, Москва вряд ли сможет поддерживать рост военной силы на прежнем уровне в течение десятилетий, а партнерство с Китаем может привести к зависимости от Пекина. В этом контексте европейское партнерство выглядит наиболее оптимальным сценарием. «Мы должны открыть для России эту стратегическую возможность», — сказал Макрон.