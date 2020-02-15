Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
СБР пообещал помочь Слепцовой и Устюгову оспорить дисквалификацию в CAS Спорт, 14:19 Макрон заявил об отсутствии позитива в санкциях против России Политика, 14:02 Боксера Кушиташвили пожизненно исключили из сборной России из-за кокаина Спорт, 13:42 Макрон описал два сценария отношений Европы с Россией Политика, 13:36 Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17 Политика, 13:29 В Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Общество, 13:13 Британия заявила о гордости за однополые браки в ответ на слова Путина Политика, 13:11 Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова Спорт, 13:07 ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море Общество, 13:01 Почти 250 человек эвакуировали из шахты в Белгородской области Общество, 12:39 Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом Общество, 12:36 В Китае сообщили о тестировании вакцин от коронавируса на животных Общество, 12:29 В МВД увидели угрозу для России в легализации каннабиса Общество, 12:21 Россия лишится первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи Спорт, 11:50
Политика ,  
0 

Макрон описал два сценария отношений Европы с Россией

По словам французского президента, Европа может действовать еще жестче, но правильней расширять диалог с соседом
Эмманюэль Макрон   (Фото: Sven Hoppe / Global Look Press)

У европейских стран есть два способа, как взаимодействовать с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент РБК.

Во-первых, сказал он, Европа может «действовать еще более жестко» в отношении Москвы, наращивая давление против нее. Однако, по мнению Макрона, такой сценарий не является оптимальным. «Действительно ли мы этого хотим?», — задался он вопросом. Французский лидер добавил, что политика санкций создала столько же проблем самим европейцам, сколько и России.

Во-вторых, отметил Макрон, Европа может расширить стратегический диалог с Россией, при этом не отступая от своих ценностей и сохранив свое влияние. Президент Франции назвал такой сценарий наиболее благоприятным, так как Россия — важный сосед Европы и потенциальный партнер в сфере безопасности и урегулировании кризисов, в том числе на Ближнем востоке. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — посетовал Макрон.

Макрон отказался считать Францию «пророссийской» и «антироссийской»
Политика

Французский президент также выразил убежденность в том, что развитие стратегического диалога с Европой предоставляет интерес для России. По его мнению, Москва вряд ли сможет поддерживать рост военной силы на прежнем уровне в течение десятилетий, а партнерство с Китаем может привести к зависимости от Пекина. В этом контексте европейское партнерство выглядит наиболее оптимальным сценарием. «Мы должны открыть для России эту стратегическую возможность», — сказал Макрон.

В начале февраля Макрон в ходе совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что Европе стоит показать твердость в отношении России. При этом он заявил о необходимости диалога с Москвой, который является в том числе и необходимым условием для осуществления прогресса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине
Политика

В августе прошлого года по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Москвой по политическим и экономическим вопросам, назвав Россию «очень глубоко европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — сказал он. Тогда же он указал на то, что Парижу «нужно переосмыслить» свои отношения с Москвой.

Авторы: Евгений Пудовкин, Артем Филипенок
Теги: Эмманюэль Макрон, Франция
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Макрон заявил о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны
Политика
Макрон отказался считать Францию «пророссийской» и «антироссийской»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter