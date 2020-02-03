Макрон отказался считать Францию «пророссийской» и «антироссийской»

По словам Макрона, в интересах безопасности Европы Франция и другие члены ЕС должны вести требовательный политический диалог с Россией

Эмманюэль Макрон (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской, а просто проевропейской страной. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушом Моравецким, передает Le Figaro.

Макрон выразил надежду, что Польша и весь польский народ смогут доверять Европе, которая защитит страну, в случае если на нее нападут, а европейским странам в свою очередь необходимо показать свою «твердость» в нынешних отношениях с Москвой. «Мы должны быть требовательными в нашем политическом диалоге с Россией», — сказал он. По словам Макрона, диалог с Россией также служит необходимым условием для осуществления прогресса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины (цитата по Wirtualna Polska).

Отвечая на слова поляков по поводу открытости Парижа по отношению к Москве и критике НАТО, Макрон подтвердил свою приверженность принципам Североатлантического альянса и обязательству Франции защищать восточный фланг. «Франция не пророссийская и не антироссийская, она проевропейская», — указал президент.

Президент также отметил, что Франция и Польша должны развивать двухстороннее сотрудничество в области энергетики и военной промышленности, напомнив о проекте создания европейского танка. Этот же проект был также упомянут президентом Дудой. «Мы хотели бы принять участие в его создании (речь идет о European Main Battle Tank. — РБК)», — заявил польский президент, отметив, что в будущем, если «такой танк будет создан», Варшава хотела бы «развивать таким образом европейскую экономику».