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Политика ,  
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Макрон отказался считать Францию «пророссийской» и «антироссийской»

По словам Макрона, в интересах безопасности Европы Франция и другие члены ЕС должны вести требовательный политический диалог с Россией
Эмманюэль Макрон (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской, а просто проевропейской страной. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушом Моравецким, передает Le Figaro.

Макрон выразил надежду, что Польша и весь польский народ смогут доверять Европе, которая защитит страну, в случае если на нее нападут, а европейским странам в свою очередь необходимо показать свою «твердость» в нынешних отношениях с Москвой. «Мы должны быть требовательными в нашем политическом диалоге с Россией», — сказал он. По словам Макрона, диалог с Россией также служит необходимым условием для осуществления прогресса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины (цитата по Wirtualna Polska).

Отвечая на слова поляков по поводу открытости Парижа по отношению к Москве и критике НАТО, Макрон подтвердил свою приверженность принципам Североатлантического альянса и обязательству Франции защищать восточный фланг. «Франция не пророссийская и не антироссийская, она проевропейская», — указал президент.

Президент также отметил, что Франция и Польша должны развивать двухстороннее сотрудничество в области энергетики и военной промышленности, напомнив о проекте создания европейского танка. Этот же проект был также упомянут президентом Дудой. «Мы хотели бы принять участие в его создании (речь идет о European Main Battle Tank. — РБК)», — заявил польский президент, отметив, что в будущем, если «такой танк будет создан», Варшава хотела бы «развивать таким образом европейскую экономику».

Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции
Политика

В августе прошлого года по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Москвой по политическим и экономическим вопросам, назвав Россию «очень глубоко европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — сказал он. Тогда же он указал на то, что Парижу «нужно переосмыслить» свои отношения с Москвой.

В январе Макрон, отвечая на вопрос о том, как Франция будет строить отношения с Россией, которая «ведет военные действия со своими соседями», заявил, что Париж находится на «пути решения замороженных конфликтов». «Если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы начать двигаться вперед, то можно ждать долго», — сказал он.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Эмманюэль Макрон
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