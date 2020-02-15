Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: Zhang Cheng / Global Look Press)

Организация Североатлантического договора (НАТО) рассчитывает на улучшение отношений с Россией. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Текст его выступления размещен на сайте НАТО.

«Мы по-прежнему хотим лучших отношений с нашим самым крупным соседом. НАТО сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России, которая стремится вернуться к концепции сфер влияния [в мировой политике]», — сказал Столтенберг.

Он также акцентировал внимание на то, что страны НАТО продолжают верить в причастность России к вмешательству в их демократические процессы, государства-члены блока противодействуют этому процессу. Генсек альянса добавил, что по итогам интенсивных консультаций страны НАТО договорились считать, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего все участники организации поддержали односторонний выход США из этого договора.

«Все страны НАТО остаются привержены принципам контроля над вооружениями (после разрушения ДРСМД. — РБК) и диалогу с Россией», — заключил генсек альянса.

11 февраля Столтенберг, выступая на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, отметил негативный эффект распада ДРСМД. При этом, по словам Столтенберга, факт разрушения договора лишь помог продемонстрировать силу НАТО. Генсек альянса отметил, что об этом свидетельствует тот факт, что все участники согласились признать Россию виновной в распаде договора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова Столтенберга, заявила, что своим заявлением генсек НАТО «хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает».

В Москве неоднократно отрицали заявления о причастности России к вмешательству в дела стран Европы. Так, в июле 2019 года президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что целью шумихи, поднятой вокруг якобы имевшего места «вмешательства» России в выборы в Европе, является демонизация России в глазах европейцев. «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран — членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года», — говорил российский президент.

О том, что Вашингтон выйдет из ДРМСД, 1 февраля 2019 года объявил президент США Дональд Трамп. Поводом для выхода США из соглашения стала крылатая ракета 9М729, которую можно запускать при помощи пусковых установок «Искандер-М». Москва, в свою очередь, выступала против развертывания пусковых установок Mk-41 в Румынии. После выхода из ДРСМД Соединенные Штаты провели два испытания ракет, нарушающих договор.

В Москве обвинения США отвергают и заявляют о выполнении положений договора.

Между США и Россией продолжает действовать Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.