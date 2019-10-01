Макрон выразил поддержку российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом он заявил во время выступления на заседании ПАСЕ. Запись его речи опубликована на сайте Елисейского дворца.

Свое мнение Макрон объяснил убеждением, что российский народ близок ценностям европейского гуманизма, он же участвовал в его создании. Россия, по его словам, фундаментально европейская страна, и, если она выйдет из организации, наступят «самые негативные последствия для [европейских] народов».

«Вступление в нашу организацию России принесло очень много для всех сторон; для российского общества — мораторий на смертную казнь, возможность обращаться в Европейский суд по правам человека по конкретным делам», — напомнил Макрон.

Он также выразил надежду, что Россия будет придерживаться правил Совета Европы и содействовать разрешению конфликтов на территории ЕС. Именно диалог с Москвой, по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной.