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Политика ,  
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Макрон выразил поддержку российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом он заявил во время выступления на заседании ПАСЕ. Запись его речи опубликована на сайте Елисейского дворца.

Свое мнение Макрон объяснил убеждением, что российский народ близок ценностям европейского гуманизма, он же участвовал в его создании. Россия, по его словам, фундаментально европейская страна, и, если она выйдет из организации, наступят «самые негативные последствия для [европейских] народов».

«Вступление в нашу организацию России принесло очень много для всех сторон; для российского общества — мораторий на смертную казнь, возможность обращаться в Европейский суд по правам человека по конкретным делам», — напомнил Макрон.

Он также выразил надежду, что Россия будет придерживаться правил Совета Европы и содействовать разрешению конфликтов на территории ЕС. Именно диалог с Москвой, по словам французского президента, позволил провести обмен между Россией и Украиной.

Политика
Макрон сообщил о встрече с Сенцовым

Макрон также рассказал о встрече с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России за подготовку терактов в Крыму и освобожденным в сентября этого года во время обмена заключенными между Россией и Украиной. Французский президент отметил стремление Сенцова бороться за человеческое достоинство и свободу.

Французский лидер сообщил в своей речи и о переживаниях в связи с жесткими действиями в отношении протестующих в Москве. «Франция несколько раз высказывалась об этом», — напомнил Макрон. Тему задержаний на несанкционированных акциях в столице России он поднимал на встрече с Владимиром Путиным в середине августа.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

В конце июня члены ПАСЕ одобрили резолюцию, которая восстановила участие делегации России в организации. Это право Москва потеряла в 2014 году, после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе.

Теги: ПАСЕ, Эммануэль Макрон, Россия
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