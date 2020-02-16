МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Отношения Европы и России наладятся, если в ЕС и НАТО изменят свои системные подходы к Москве, заявил замглавы МИДа Александр Грушко. Он назвал бесперспективными попытки Запада выстроить безопасность «против России»

Александр Грушко (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом, как отметил министр, Россия «оценивает ситуацию на почве реальности» и понимает, что для системных изменений текущего положения Европа должна предпринять конкретные шаги к сотрудничеству.

По словам Грушко, улучшение отношений возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза. Во-первых, что касается ЕС, то он должен продемонстрировать большую конкретику в подходе к России, считает дипломат. Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. «Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России», — пояснил он.

Во-вторых, НАТО должно перестать фокусироваться на сдерживании России и пытаться вовлечь ее в систему безопасности времен холодной войны, сказал Грушко. «Альянс остановил все проекты политического сотрудничества, которые реально улучшали безопасность не только стран-членов Совета Россия — НАТО, но и граждан, обществ в этих странах», — указал он, напомнив о прежнем сотрудничестве НАТО и Москвы по гражданской безопасности и борьбе с наркотрафиком в Афганистане.

Грушко также назвал наращивание военного потенциала НАТО на восточном фланге Европы для защиты от России «бессмысленным расходованием средств». «Это абсолютно бессмысленное занятие, когда реальных угроз в этом регионе нет, когда все риски безопасности находятся на южной периферии. И вот, вместо того чтобы объединять усилия в борьбе с этими совместными рисками [к югу от Европы], продолжается эта мини — холодная война», — заявил он.