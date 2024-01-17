Посольство подтвердило обсуждение военной базы России в ЦАР

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Министерства обороны России и Центральноафриканской республики обсуждают создание российской военной базы на территории страны, сообщили РБК в посольстве России в ЦАР.

«Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Там уточнили, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность окончательно не определены.

Советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика накануне заявил, что власти страны хотели бы появления в ней военной базы России. По его словам, правительство уже предоставило для этих целей участок. Он расположен в городе Беренго, который находится в 80 км от столицы — Банги.

О том, что ЦАР хотела бы размещения российской базы на своей территории, в прошлом году также говорил посол республики Леон Додону-Пунагаза.

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