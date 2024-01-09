WSJ сообщила о «коммуникационной катастрофе» Франции в Африке

Антифранцузские выступления в Африке стали одним из крупнейших «антизападных восстаний» со времен холодной войны, пишет WSJ. Авторы утверждают: Франция потерпела коммуникационную катастрофу на континенте и уступила место России

Эмманюэль Макрон (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сталкивается с «волной гнева» на африканском континенте, который поколения французских лидеров считали своим «задним двором», пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечают авторы, на большей части франкоязычной Африки высмеивание французов стало «самым мощным объединяющим лозунгом», а путчистские режимы и лидеры оппозиции обвиняют бывшую колониальную державу в многолетнем отставании в развитии и в плохом управлении.

По данным источников газеты, после военного переворота в Мали в августе 2020 года высокопоставленные чиновники из США отправились в Париж на конфиденциальную встречу с Макроном, где им были представлены четыре потенциальных претендента на место нового лидера западноафриканской страны. Французские чиновники рассчитывали, что они все еще смогут создать новое гражданское правительство, а США должны были поддержать нужную кандидатуру на переговорах с бунтовщиками.

Однако американцев не устроил ни один из кандидатов. Как отмечает газета, этот эпизод стал символом «все более бурных и все чаще разрозненных отношений между Францией и ее 20 бывшими африканскими колониями, а также того, как администрация Макрона разрушала эти связи».

Бывшие колонии Франции — это Алжир, Марокко, Мали, Мавританию, Сенегал, Гвинея, Нигер, ЦАР, Габон, Буркина-Фасо, Чад, Джибути, а также Мадагаскар и др.

Разрушение влияния Парижа в Африке подрывает усилия США по борьбе с международными террористами, среди которых джихадисты и члены ИГИЛ (движение признано террористическим и запрещено в России), пишет WSJ. Издание отмечает, что бывшие союзники Запада теперь налаживают связи с Россией, а военные хунты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере укрепили свою популярность, выгнав французских военных.

«Даже в более стабильных бывших колониях, таких как Сенегал, принадлежащие Франции предприятия, в том числе заправочные станции TotalEnergies и супермаркеты Auchan, подвергались нападениям во время антиправительственных протестов», — отмечают авторы.

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Газета называет антифранцузские выступления одним из крупнейших «антизападных восстаний» со времен окончания холодной войны. «Нам надоела Франция. Нам надоело презрение, которое там к нам проявляют», — заявил министр иностранных дел Нигера Яу Сангаре Бакар.

WSJ напоминает, что Макрон, впервые возглавивший Францию в 2017 году, обещал перезагрузить отношения с бывшими африканскими колониями. С тех пор он разозлил многих консерваторов, объявив колонизацию «преступлением против человечности», пообещав вернуть награбленные африканские артефакты и сократить присутствие французских войск на континенте.

Источники газеты, близкие к Макрону, сообщили, что он планировал сократить французские войска в Африке, опасаясь, что французские военные базы породят подозрения, что Париж планирует использовать их для вмешательства во внутренние дела. Но многие чиновники в США и во Франции были обеспокоены, что после ухода французских частей позиции исламистов на континенте усилятся, а некоторые страны станут убежищем для террористов, отмечает WSJ.

Руководитель комитета по обороне в нижней палате парламент Марк Мемье пожаловался, что во время операции «Бархан» в регионе Сахель, в которой насчитывалось около 5 тыс. французских солдат, «мы ходили кругами». «У государств, где проводился «Бархан», не было политической воли переселить население на территории, где террористы были уничтожены», — пояснил Мемье.

Самая большая ошибка Франции, по словам Мемье, заключалась в том, что страна продолжала вести все более непопулярную войну, хотя все понимали, насколько местные армии страдают от плохого управления и коррупции. «Без поддержки правительств Сахеля это была проигрышная битва», — заключил он.

Назначенный военными премьер-министр Мали Чогель Кокалла Майга вообще утверждал, что именно Франция занималась подготовкой террористов на континенте. «Те террористы, которые присутствуют в Мали, пришли из Ливии. И кто разрушил государственность в Ливии? Та же Франция с союзниками. Когда малийское государство пошло на сотрудничество с Францией для борьбы с терроризмом, то мы просили помочь разведданными и воздушной поддержкой. Никто не говорил об отправке военных на землю», — сказал он в ноябре 2021 года.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что «неоколониальная система» прекратила существование.