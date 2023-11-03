Посол заявил о желании ЦАР увеличить число российских военных в стране

Численность российских военных инструкторов в ЦАР в настоящее время составляет около 1900 человек, однако власти республики заинтересованы в увеличении их присутствия, заявил посол России в ЦАР Бикантов

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране, заявил в интервью ТАСС посол России в ЦАР Александр Бикантов.

По его словам, с июля, когда численность российских инструкторов в ЦАР составляла 1 890 человек, из количество не изменилось, однако власти заинтересованы в увеличении присутствия российских военных. «Существующего контингента [российских инструкторов] вполне достаточно для оказания содействия властям ЦАР в обеспечении безопасности в стране. Однако Банги заинтересован в увеличении количества российских инструкторов», — сказал Бикантов.

В то же время он подчеркнул, что власти ЦАР на данный момент не сотрудничают с частными военными компаниями (ЧВК) из России.

Военные инструктора из России, в частности из ЧВК «Вагнер», находились в ЦАР как минимум с 2018 года, писала Financial Times. По данным издания, на февраль этого года в республике находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК.

После мятежа, а затем и гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения с африканскими государствами, где присутствовала ЧВК, не изменились. «Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и Центрально-Африканской Республики, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в Центрально-Африканской Республике в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена», — отметил тогда министр.

В ЦАР под контролем ЧВК были месторождения алмазов и золота. Логистика и расчеты с ней осуществлялись через две компании — Officer’s Union for International Security и Sewa Security Services. Против этих компаний были введены санкции США и их союзников. Сам Евгений Пригожин на многочисленные запросы о работе ЧВК «Вагнер» в Африке обычно не отвечал. Свою причастность к бизнесу по добыче полезных ископаемых он также не подтверждал.

Накануне, 2 ноября, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ЧВК «Вагнер» была «окончательно расформирована». большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. «Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — отметил он.

До этого о том, что ЧВК «Вагнер» после гибели Евгения Пригожина вошла в состав Росгвардии, сообщал пермский портал 59.RU со ссылкой на представителя ЧВК в Перми. По его словам, ЧВК уже возобновила набор добровольцев, а руководит компанией теперь 25-летний сын Пригожина — Павел. Председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн опроверг эту информацию.