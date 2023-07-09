Власти ЦАР заявили о ротации сил «Вагнера» в стране

О выводе нескольких сотен бойцов «Вагнера» из страны сообщил Reuters со ссылкой на источник. Агентство утверждает, что число бойцов ЧВК в ЦАР до последнего момента достигало 1,9 тыс.

Боец ЧВК «Вагнер» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Вывод сотен бойцов ЧВК «Вагнер» из Центральноафриканской республики является частью ротации подразделений, заявил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем, передает Reuters.

«Одни ушли, а другие придут», — сказал он на пресс-конференции в столице страны, Банги, и подчеркнул, что речь не идет об их «окончательном уходе».

О выводе нескольких сотен бойцов ЧВК из страны Reuters сообщает со ссылкой на источник. Бойцы ЧВК «Вагнер» работают в ЦАР уже несколько лет. Представитель ЧВК Валерий Захаров был советником по безопасности президента ЦАР. По данным газеты Financial Times (FT) на февраль этого года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». Reuters утверждает, что число бойцов ЧВК в стране до последнего момента достигало 1,9 тыс.

Говоря о том, что будет после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня с российским присутствием в Африке, глава МИД Сергей Лавров заявил: «Никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и нашими африканскими партнерами». По его словам, российские военные инструкторы продолжат свою работу в Африке.

28 июня советник президента ЦАР Фидель Гуанджика заявил, что власти страны готовы принять любых представителей ЧВК из России, вне зависимости от их принадлежности к «Вагнеру». «Если Москва решит их [ЧВК «Вагнер»] отозвать и прислать нам «бетховенов» или «моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут», — сказал он. Financial Times отмечала, что действия ЧВК «Вагнер» 24 июня в России не повлекли на тот момент никаких очевидных изменений в ЦАР.

В ЦАР под контролем ЧВК были месторождения алмазов и золота. Логистика и расчеты с ней осуществлялись через две компании — Officer’s Union for International Security и Sewa Security Services. Против этих компаний были введены санкции США и их союзниками. Вашингтон утверждал, что бойцы частной военной компании ответственны за пытки и другие нарушения прав человека в странах, где те присутствовали.

Летом 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое российских журналистов — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев — они готовили расследование о ЧВК. По официальной версии, журналисты стали жертвами грабителей, но, по данным нескольких журналистских расследований, к их гибели могли быть причастны бойцы частной военной компании.

Как писала FT, ЧВК «Вагнер» как минимум с 2017 года работала также в Судане (третий по величине африканским производителем золота), где выступала на стороне президента Омара аль-Башира. После его свержения в 2019 году бойцы остались в стране. В этом году, когда в Судане вновь разгорелся гражданский конфликт, западные СМИ, в том числе CNN, сообщали, что ЧВК выступает на стороне воюющей с суданской армией группировки «Силы быстрого реагирования» (были сформированы и добились существенного влияния при аль-Башире) и поставляет ей оружие. В 2020 году под американские санкции попали российская компания M Invest и принадлежащая ей Meroe Gold, работающие в Судане. По мнению американских властей, M Invest была прикрытием для ЧВК «Вагнер».

Сам Евгений Пригожин на многочисленные запросы о работе ЧВК «Вагнер» в Африке обычно не отвечал. Свою причастность к бизнесу по добыче полезных ископаемых он не подтверждал. Однако в феврале, комментируя одну из статей FT о деятельности вагнеровцев в Африке, Пригожин сказал, что в материале «многое похоже на правду, кроме последней части, где они рассказывают про мое финансовое обогащение».