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Политика ,  
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Посол ЦАР заявил о желании страны разместить российскую военную базу

Посол ЦАР Додону-Пунагаза заявил о желании страны разместить российскую военную базу
Центральноафриканская республика хотела бы разместить на своей территории 5–10 тыс. российских военных и оборудовать военную базу, рассказал посол этой страны в России Леон Додону-Пунагаза
Леон Додону-Пунагаза
Леон Додону-Пунагаза (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Центральноафриканская республика (ЦАР) заинтересована в том, чтобы разместить на своей территории российскую военную базу и продолжать развивать военное сотрудничество с Москвой, рассказал посол этой страны Леон Додону-Пунагаза в интервью «Известиям».

«Сейчас нам нужна российская военная база, где могли бы находиться от 5 тыс. до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах», — сказал он.

Необходимость разместить российскую военную базу в ЦАР он объясняет тем, что в стране сохраняются угрозы безопасности в виде вооруженных военных группировок. «Эти военные группировки много лет добывали алмазы и стали богатыми. Сейчас они находятся в Чаде и Судане, недалеко от границы с ЦАР, они собираются там и атакуют население. Пока наши войска соберутся доехать до конкретной точки, они в основном успеют скрыться», — рассказал посол.

Также, по его словам, влияет на ситуацию в стране и обстановка на границе с Суданом, где продолжается конфликт и откуда в страну прибывают беженцы, которые нуждаются в помощи, и вооруженные мужчины, которые зачастую присоединяются к вооруженным группировкам.

Посол ЦАР отметил, что присутствие российских военных инструкторов в стране укрепило боеспособность армии, хотя и вызывает недовольство третьих стран, в частности Франции, которая до декабря 2022 года сотрудничала с ЦАР в военной области — французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользовались члены учебной миссии Евросоюза и ООН по стабилизации в ЦАР. В конце 2022 года Париж прекратил военное сотрудничество с ЦАР, поскольку посчитал, что страна участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия, последние 130 французских военных покинули эту страну.

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«В последние недели, когда Россия нам поставила шесть военных самолетов, возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией», — рассказал Додону-Пунагаза.

Он отметил, что вопросы сотрудничества с Москвой в области безопасности будут обсуждаться во время второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, куда намерен приехать президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Леон Додону-Пунагаза также рассказал, что страна хотела бы налаживать с Россией более тесные экономические связи и торговлю, однако пока это сделать сложно. Так, по его словам, ЦАР хотела бы поставлять в Россию «много товаров», в частности авокадо и кофе, а покупать в России нефть. Посол ЦАР также рассказал, что в стране есть планы по сборке в ЦАР автомобиля «УАЗ Патриот». «Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги», — пояснил он.

В феврале 2023 года посол России в Банги Александр Бикантов говорил «РИА Новости», что сейчас в ЦАР находятся 1890 российских военных инструкторов.По его словам, власти республики высоко оценивают работу российских инструкторов по подготовке местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Бикантов указал, что при их поддержке армия ЦАР разгромила большинство бандформирований.

Соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР Россия подписала в 2018 году. Оно подразумевает отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Центральноафриканская Республика посол российская военная база

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