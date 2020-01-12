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Гибель журналистов в ЦАР ,  
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СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Журналисты, снимавшие документальный фильм в ЦАР, были убиты во время грабежа. К такой версии пришли следователи. Ответственными за убийство в СК назвали жителей Африки, которые регулярно совершают преступления в регионе
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

Краснов рассказал, что журналисты приехали в ЦАР по туристическим визам, чтобы снимать документальный фильм. Они контактировали с неустановленными лицом якобы из ООН, который помог им в найме местного жителя в качестве водителя.

«После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной», — сообщил Краснов.

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По его словам, во время поездки Джемаля, Радченко и Расторгуева предупредили на КПП об опасности ночной поездки, но те отказались переночевать в городе. После этого машина была остановлена группой темнокожих людей, которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. В ответ на отказ россиян преступники расстреляли их.

«Обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран», — заявил Краснов. Он добавил, что подобные преступные группы систематически совершают тяжкие преступления в этом регионе.

Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты 30 июля 2018 года. Они работали от имени «Центра управления расследованиями» — проекта, который в том числе финансировал Михаил Ходорковский. В ЦАР журналисты планировали снимать фильм о деятельности российской частной военной помпании (ЧВК) в африканской стране. Эту ЧВК СМИ связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

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По пути в город Бамбари они по неустановленным причинам свернули на север, где были остановлены и убиты неизвестной группой вооруженных людей. На телах насчитывались десятки пулевых ранений. Выживший водитель журналистов Бьенвеню Ндувокама смог добраться в город Сибю и рассказать представителям ООН о случившемся.

После убийства в российском МИДе также заявляли, что основной целью преступления был грабеж — тела журналистов нашли без денег и оборудования. Тема убийства журналистов постоянно поднимается на дипломатическом уровне, но родственники погибших неоднократно заявляли об отсутствии каких-либо подвижек по делу.

Автор: Михаил Котляр
Теги: ЦАР, СК, журналисты, убийство
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