СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Журналисты, снимавшие документальный фильм в ЦАР, были убиты во время грабежа. К такой версии пришли следователи. Ответственными за убийство в СК назвали жителей Африки, которые регулярно совершают преступления в регионе

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

Краснов рассказал, что журналисты приехали в ЦАР по туристическим визам, чтобы снимать документальный фильм. Они контактировали с неустановленными лицом якобы из ООН, который помог им в найме местного жителя в качестве водителя.

«После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной», — сообщил Краснов.

По его словам, во время поездки Джемаля, Радченко и Расторгуева предупредили на КПП об опасности ночной поездки, но те отказались переночевать в городе. После этого машина была остановлена группой темнокожих людей, которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. В ответ на отказ россиян преступники расстреляли их.