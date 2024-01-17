Минобороны сообщило о гибели более 60 наемников после удара в Харькове

Минобороны сообщило об ударе по французским наемникам в Харькове

Здание, где они находились, в результате удара полностью разрушено, уничтожены более 60 иностранных наемников, заявили в министерстве

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове, сообщило Минобороны России.

В результате удара здание, где они находились, полностью разрушено, говорится в сообщении ведомства.

«Уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — добавили в министерстве.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщила, что в боевых действия на Украине на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции. Вступающие в иностранный легион заключают контракт с украинской армией, им платят €500 в месяц или, за участие в боях на передовой, — €3 тыс. в месяц.

России нельзя позволить победить, заявил 17 января президент Франции Эмманюэль Макрон. Если это произойдет, считает он, то безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение».

В Кремле называли разговоры о возможной победе Украины «абсурдными», президент Владимир Путин заявлял, что Россию невозможно победить на поле боя.

В сводке от 17 января, сообщая о ситуации на херсонском направлении, Минобороны заявляло, что был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников. Об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников в Харькове министерство сообщало в начале января.

В прошлом году Минобороны заявляло, что с начала военной операции Киев привлек свыше 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 государств. Наиболее многочисленные группы прибывали из Польши, США и Канады, утверждали в министерстве.

В конце декабря министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными, в том числе 5,8 тыс. человек из числа иностранных наемников. За 2023 год Киев потерял 215 тыс. человек, сообщал министр в январе.

Минобороны России в последний раз отчитывалось о потерях российской армии в сентябре 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал Шойгу.