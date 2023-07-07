RTL назвала зарплату иностранных наемников на Украине

Вступившие в украинскую армию иностранные наемники получают от €500 до €3 тыс., но зачастую вынуждены сами оплачивать снаряжение, передает телерадиокомпания. Один из опрошенных рассказал RTL, что потратил на него почти €50 тыс.

Фото: София Гатилова / Reuters

На стороне Украины участвуют в боевых действиях в настоящее время 100 граждан Франции, передает телерадиокомпания RTL. Вступающие в интернациональной легион иностранцы подписывают контракт с украинской армией, им платят порядка €500 в месяц (около 50 тыс. руб.) или €3 тыс. (около 274 тыс. руб.), если они служат на передовой.

В начале конфликта желание служить добровольцами в ВС изъявили около 800 французов, однако в реальности к украинской армии присоединились только около половины, отмечает RTL. Некоторые из уехавших вернулись обратно через несколько дней, за что их прозвали «TikTok-бойцами», другие «периодически уезжали и возвращались», говорится в материале.

RTL отмечает, что ВСУ ищет наемников очень специфического профиля, которые уже воевали, имеют подготовку и способны обращаться с оружием.

Большинство французов, которые вступили в ряды ВСУ, самостоятельно покупают снаряжение, поскольку всех их украинская армия обеспечить не может, говорится в заметке. Один из наемников, который находится на Украине с начала конфликта, анонимно сказал RTL, что потратил почти €50 тыс. Штурмовая винтовка, например, стоит €4 тыс., некоторые покупают и автомобили, чтобы отправиться в зону конфликта. Одни бойцы тратят личные средства, другие объявляют онлайн-сбор денег, отмечается в материале.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Минобороны Украины заявляло, что число желающих вступить туда превышало 20 тыс. человек. В то же время The New York Times называла эти данные завышенными, отмечая, что в иностранном легионе весной числилось около 1,5 тыс. человек.

По оценке Минобороны России на конец мая, в боевых действиях на стороне Украины принимали участие около 2,5 тыс. иностранных наемников. В ведомстве не раз сообщали об уничтожении иностранных подразделений ВСУ в ходе военной операции. До этого в министерстве говорили, что на стороне Украины в боевых действиях участвуют выходцы из США, Канады, Польши и других стран.