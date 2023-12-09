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Военная операция на Украине ,  
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Власти Шри-Ланки заявили, что пресекли вербовку наемников на Украину

Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри: пресечена вербовка наемников на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
О гибели трех ланкийцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева, ранее писала местная пресса. В МИД Шри-Ланки заявили, что не могут контролировать тех, кто выезжает за границу и едет на Украину
Али Сабри
Али Сабри (Фото: Chamila Karunarathne / EPA / ТАСС)

Власти Шри-Ланки выявили агента по вербовке наемников для участия в боевых действиях на стороне Украины и пресекли его деятельность, заявил министр иностранных дел страны Али Сабри, передает местное издание Daily Mirror. Такое заявление он сделал на фоне сообщений о гибели нескольких ланкийцев в зоне конфликта.

Сабри при этом отметил, что правительство Шри-Ланки не может как-либо контролировать граждан, выезжающих за границу и отправляющихся участвовать в боевых действиях.

Adaderana, NewsFirst и Daily Mirror ранее писали, что в районе Бахмута (Артемовска) погибли трое ланкийцев, которые участвовали в боевых действия на стороне Киева. Один из них — Эндрю Рэниш Хьюидж c позывным «Дантист». Colombo Gazeette сообщает, что он погиб 4 декабря. Его тело обнаружено 6 декабря, это подтвердил представитель иностранного легиона Украины, передает Adaderana.

Хьюидж — бывший военнослужащий армии Шри-Ланки, в 2012 году он ушел в отставку в звании лейтенанта, а позже переехал в ОАЭ, пишет NewsFirst. Daily Mirror отмечает, что Хьюидж приехал на Украину в марте 2022 года и вступил в иностранный легион. Посольство Шри-Ланки в Турции, которое курирует дипломатические связи с Украиной, сообщило, что видел информацию о гибели трех граждан страны и ожидает от Киева официального подтверждения.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

В ответ на запрос издания The Island министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри сказал, что граждне страны «уволились из армии и отправились туда самостоятельно». «Поскольку ланкийцы свободны в передвижении, как только они покидают страну на законных основаниях, у нас очень мало контроля над тем, что они делают, если только они не нарушили закон страны, в которой проживают, или скрылись после совершения преступления», — сказал министр.

Посольство России в Коломбо отказалось от комментариев, отмечает издание.

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После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании интернационального легиона территориальной обороны. С начала операции Киев привлек к участию в боевых действиях на стороне Украины свыше 11 тыс. иностранных наемников из 84 государств, заявляли в Минобороны России летом 2023 года. По данным ведомства, наиболее многочисленные группы прибыли из Польши, США, Канады, Грузии, Великобритании и Румынии. По состоянию на 30 июня, было подтверждено уничтожение 4,8 тыс. иностранных наемников, еще примерно столько же сбежали с Украины, утверждали в министерстве.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Шри-Ланка наемники
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