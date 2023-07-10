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Минобороны назвало число привлеченных Украиной иностранных наемников

Минобороны: Украина с начала конфликта привлекла свыше 11,5 тыс. иностранных наемников
Фото: Reuters
Фото: Reuters

С начала российской военной операции на Украине для участия в боевых действия на стороне Киеа прибыло привлечено свыше 11 675 иностранных наемников из 84 государств, сообщили в Минобороны России.

Наибольший приток наемников для участия в конфликте на стороне ВСУ наблюдался в марте-апреле 2022 года, но позже, «после первых понесенных потерь», эта динамика резко сократилась, утверждают в министерстве.

«Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более чел.), Грузии (свыше 800 чел.), Великобритании и Румынии (по 700 и более чел.), Хорватии (более 300 чел.), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более чел.)», – говорится в сообщении.

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