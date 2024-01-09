 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу назвал потери Украины за 2023 год

Шойгу: за 2023 год ВСУ потеряли 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Шойгу заявил, что за прошлый год украинская армия потеряла более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружений. В декабре он говорил, что за все время боевых действий ВСУ потеряли 383 тыс. убитыми и ранеными
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

За прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании.

«За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.

В середине декабря российский министр сообщил, что потери украинской стороны с начала боевых действий составили 383 тыс. убитыми и ранеными. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек. До этого Шойгу назвал срыв контрнаступления ВСУ главной задачей 2023 года, с которой справились российские военные.

Что касается потерь военной техники, то с июня ВСУ потеряли 766 танков (в том числе 37 Leopard), более 2300 других бронемашин (включая 50 БМП Bradley), говорил министр.

На Украине допустили «безумные потери» без помощи Запада
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В последний раз Минобороны отчитывалось о потерях российской армии в сентябре 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал Шойгу. 6 июня 2023 года он заявлял, что за последние три дня с начала украинского наступления при отражении атак ВСУ с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения.

В середине того же месяца президент Владимир Путин говорил, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Шойгу потери ВСУ
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Путин заявил об инициативе российских войск и потерях ВСУ
Политика
На Украине допустили «безумные потери» без помощи Запада
Политика
Шойгу назвал потери украинской армии с начала военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Кинотеатры заработали в Новый год рекордные ₽5,8 млрд Технологии и медиа, 13:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:18
Гибридный формат, возможность обучения: как начать работать в банке РБК и Газпромбанк, 13:17
Барак Обама получил вторую телевизионную премию Emmy Life, 13:17
Тракторы у Бранденбургских ворот: как фермеры приехали в центр Берлина Политика, 13:14
Число погибших при землетрясениях в Японии выросло до 202 человек Общество, 13:14
ЦИК зарегистрировала Харитонова кандидатом в президенты Политика, 13:08
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Кремль заявил о мучениях жителей Подмосковья и пообещал сделать выводы Политика, 13:08
Появилось видео, как машина сбила Льва Рубинштейна Общество, 13:04
Венгрия назвала условие одобрения помощи ЕС Украине Политика, 13:02
Бастрыкин поручил завести дело против блогера, бросившего в снег ребенка Общество, 13:01
Курс биткоина протестировал отметку $47 тыс. Чего ожидать от крипторынка Крипто, 13:00
Ротенберг заявил о сбывшейся мечте канадца с получением паспорта России Спорт, 12:54
Песков заявил, что военные постараются снять угрозу ударов по Белгороду Политика, 12:53