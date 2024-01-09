Шойгу назвал потери Украины за 2023 год

Шойгу: за 2023 год ВСУ потеряли 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц оружия

Шойгу заявил, что за прошлый год украинская армия потеряла более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружений. В декабре он говорил, что за все время боевых действий ВСУ потеряли 383 тыс. убитыми и ранеными

Фото: Инна Вареница / Reuters

За прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании.

«За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.

В середине декабря российский министр сообщил, что потери украинской стороны с начала боевых действий составили 383 тыс. убитыми и ранеными. По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек. До этого Шойгу назвал срыв контрнаступления ВСУ главной задачей 2023 года, с которой справились российские военные.

Что касается потерь военной техники, то с июня ВСУ потеряли 766 танков (в том числе 37 Leopard), более 2300 других бронемашин (включая 50 БМП Bradley), говорил министр.

В последний раз Минобороны отчитывалось о потерях российской армии в сентябре 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал Шойгу. 6 июня 2023 года он заявлял, что за последние три дня с начала украинского наступления при отражении атак ВСУ с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения.

В середине того же месяца президент Владимир Путин говорил, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».