Макрон призвал не допустить победу России в конфликте на Украине

ЕС должен противопоставить России общую стратегию по Украине и не допустить ее победы, считает президент Франции. В МИД России заявили, что победа Москвы не зависит от «позволения» Макрона

Эмманюэль Макрон (Фото: Mohammed Badra / ЕРА / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в ходе пресс-конференции, что нельзя позволить победить России в конфликте на Украине, его слова приводит газета Le Monde.

«Мы не можем позволить России победить», — заявил он, отметив, что Европейский союз должен противопоставить Москве общую стратегию в конфликте на Украине.

Французский лидер также подчеркнул необходимость построения «более сильной Европы, которая знает, как защитить себя, и не зависит от других».

«Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение», — приводит слова Макрона издание France Info.

Он также анонсировал свой визит в Киев в феврале и объявил о поставке 40 ракет большой дальности класса «воздух — воздух» SCALP, «нескольких сотен бомб» и самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

По словам Макрона, он работает над двусторонним соглашением с Украиной о гарантиях безопасности, подписание документа должно состояться через несколько недель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв французского лидера о недопустимости победы Москвы. «Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила», — написала она в телеграм-канале.