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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал абсурдной возможность победы Киева на поле боя

Песков: говорить о победе Украины на поле боя — абсурдно
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Разговоры о возможной победе Украины на поле боя — абсурдны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что чем раньше Киев это поймет, тем скорее «откроются какие-то перспективы».

Накануне, 1 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев, несмотря на поставки вооружения странами Запада, терпит поражение. По его словам, российские военные занимают более выгодные позиции, а ВСУ безуспешно атакует войска и несет большие потери.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает войну» на Украине. По словам Путина, если бы России было нанесено поражение, то США не продолжали бы поставлять Украине новое вооружение, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. Путин заявил, что Запад переходит все красные и даже бордовые линии, поставляя Украине вооружение. По словам Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Теги
Дмитрий Песков Украина Россия Военная операция на Украине
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