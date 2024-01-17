Минобороны заявило об ударе по иностранным наемникам на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за прошедшие сутки поразили на Украине пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Также под удар попали база горючего для военной техники Вооруженных сил Украины, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах.

Удары наносились ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами, уточнили в ведомстве.

3 января российские военные нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Также российское Минобороны отчиталось об уничтожении ангара с авиационными боеприпасами и 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Российские средства ПВО тогда за сутки перехватили восемь тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка-У» и 34 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и Vampire, а также уничтожили 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, добавили в ведомстве.