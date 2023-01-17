Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в повторном перекрытии газа

Власти Карабаха сообщили, что подача газа в частично признанную республику прекращена. Баку приостанавлиал подачу газа 13 сентября, однако через трое суток возобновил ее

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение населенных пунктов Нагорно-Карабахской республики (НКР), заявил советник главы правительства республики Месроп Аракелян.

«Подача газа в Арцах (армянское название Карабаха.— РБК) прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха», — написал Аракелян в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

12 декабря МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами из Азербайджана. В Баку утверждали, что дорога была закрыта «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

На следующий день в Нагорном Карабахе сообщили о перекрытии поставок газа из Армении, откуда газопровод проходит по территории Азербайджана, но через три дня подача газа была восстановлена.

В Баку действия «экоактивистов» связывали с «незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, возникающих экологических и других вторичных последствиях». Речь идет о месторождениях золота и меди Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российских миротворцев, на которые ранее не пустили представителей Баку. После мирных договоренностей 2020 года контроль над рудниками перешел к Азербайджану. Ранее эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году единолично обеспечила 32% доходов Карабаха.

Российское Минобороны 13 декабря заявило, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения по Лачиннскому коридору связывающим Арцах с Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что миротворцы в Карабахе делают все возможное. Глава МИД России Сергей Лавров назвал упреки в их адрес необоснованными.

Ситуация а Карабахе обсуждалась в Совете Безопасности ООН, но в конце декабря страны-члены СБ не смогли принять совместное заявление относительно Лачинского коридора. На этом фоне Армения обратилась к странам G20 с просьбой оказать давление на Азербайджан.

