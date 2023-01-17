Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:32
Apple оштрафовали на ₽1,1 млрд за злоупотребление доминирующим положением Бизнес, 17:31
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в повторном перекрытии газа Политика, 17:30
Комплексный подход: как преображаются столичные промзоны Новая экономика, 17:17
Джокович легко победил испанца на старте Australian Open Спорт, 17:16
В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро Общество, 17:11
Занимавшую пост главы МАК больше 30 лет Анодину освободили от должности Общество, 17:10
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:08
Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном Политика, 17:06
Госдума отказалась запрещать выселение из единственного ипотечного жилья Недвижимость, 17:06
Goldman Sachs и Morgan Stanley сообщили о падении квартальной прибыли Инвестиции, 16:58
Курс про историю российской государственности внедрят в вузах с сентября Общество, 16:57
АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года Политика, 16:49
Мэрия Сент-Женевьев-де-Буа пообещала сохранить «русское кладбище» Политика, 16:49
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в повторном перекрытии газа

Власти НКР: Азербайджан снова перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха
Власти Карабаха сообщили, что подача газа в частично признанную республику прекращена. Баку приостанавлиал подачу газа 13 сентября, однако через трое суток возобновил ее
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Азербайджан вновь перекрыл газоснабжение населенных пунктов Нагорно-Карабахской республики (НКР), заявил советник главы правительства республики Месроп Аракелян.

«Подача газа в Арцах (армянское название Карабаха.— РБК) прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха», — написал Аракелян в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

12 декабря МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами из Азербайджана. В Баку утверждали, что дорога была закрыта «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

На следующий день в Нагорном Карабахе сообщили о перекрытии поставок газа из Армении, откуда газопровод проходит по территории Азербайджана, но через три дня подача газа была восстановлена.

В Баку действия «экоактивистов» связывали с «незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, возникающих экологических и других вторичных последствиях». Речь идет о месторождениях золота и меди Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российских миротворцев, на которые ранее не пустили представителей Баку. После мирных договоренностей 2020 года контроль над рудниками перешел к Азербайджану. Ранее эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году единолично обеспечила 32% доходов Карабаха.

Читайте на РБК Pro
«Вот же каштан!»: как родителям реагировать на мат у детей
Анатомия лжи и уроки дона Корлеоне: 6 книг от сооснователя Mr.Doors
Эта уловка не пройдет: какие приемы работают в соцсетях в 2023 году
Релокация бизнеса в Великобританию: к каким неожиданностям готовиться

Российское Минобороны 13 декабря заявило, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения по Лачиннскому коридору связывающим Арцах с Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что миротворцы в Карабахе делают все возможное. Глава МИД России Сергей Лавров назвал упреки в их адрес необоснованными.

Ситуация а Карабахе обсуждалась в Совете Безопасности ООН, но в конце декабря страны-члены СБ не смогли принять совместное заявление относительно Лачинского коридора. На этом фоне Армения обратилась к странам G20 с просьбой оказать давление на Азербайджан.
 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
транспортировка газа Нагорный Карабах Армения Лачинский коридор Азербайджан
Материалы по теме
В Карабахе пропал интернет из-за повреждения кабеля в Лачинском коридоре
Политика
Варданян выступил за сохранение российских миротворцев в Карабахе
Политика
Пашинян попросил Карабах не давать Баку повода для военных действий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter