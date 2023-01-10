Кремль пообещал продолжить диалог с Арменией после отказа от учений ОДКБ

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Армения остается «очень близким союзником» России, диалог с ней будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК о том, что думают в Кремле об отказе Никола Пашиняна от проведения в 2023 году на территории страны военных учений с участием подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

«Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — сказал Песков.

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