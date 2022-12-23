Лавров назвал необоснованными упреки в адрес миротворцев в Карабахе

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Упреки в адрес российских миротворцев, работающих в Нагорном Карабахе, необоснованны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляция велась в YouTube МИДа.

По словам министра, на переговорах с азербайджанской стороной была затронута тема блокировки Лачинского коридора. Он пояснил, что ситуация многосторонняя и в ней нужно учитывать мнения как Баку, Еревана и Москвы, так и Нагорного Карабаха.

«Из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях», — заявил Лавров. Он отметил, что российские миротворцы «буквально ежечасно» работают над урегулированием ситуации.

Лачинский коридор — единственная дорога между непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией. О ее блокировке армянский МИД сообщил 12 декабря. В ведомстве заявили, что дорогу перекрыла группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами, которые установили палатки. В итоге жители Нагорного Карабаха лишись права на свободное передвижение, заявили в Ереване. Активисты объяснили свое присутствие требованием прекратить эксплуатировать природные ресурсы Нагорного Карабаха, имея в виду золотой рудник. Они потребовали «инспекции» азербайджанских официальных лиц на нем.

Азербайджанская сторона блокировку коридора опровергла, вновь об этом заявил глава МИД Азербайджана на пресс-конференции с Лавровым. 13 декабря ведомство утверждало, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана». МИД России эти обвинения счел недопустимыми и контрпродуктивными.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил накануне, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за коридором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его слова, указал, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка.