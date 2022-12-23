Лавров назвал необоснованными упреки в адрес миротворцев в Карабахе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
МИД объяснил решение России выйти из «коррупционной» конвенции Евросоюза Политика, 17:01
В РФС назвали сроки возможного решения по переходу в Азиатскую федерацию Спорт, 16:54
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 16:53
Журналисты RT Arabic попали под обстрел на окраине Донецка Политика, 16:51
Лучший бомбардир худшего клуба КХЛ перешел в СКА Спорт, 16:49
Пенсионному фонду на выплату пенсий выделили ₽1,5 трлн Финансы, 16:46
Лавров назвал необоснованными упреки в адрес миротворцев в Карабахе Политика, 16:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минобороны сообщило об ударе по опорным пунктам ВСУ близ Артемовска Политика, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:41
Токен FTT вырос на 17% после освобождения Сэма Бэнкмана-Фрида под залог Крипто, 16:41
Пять двухэтажных вагонов-бистро появятся в поездах в начале 2023 года Общество, 16:38
«Думская» узнала о допросе мэра Одессы в антикоррупционном бюро Общество, 16:37
В российских вузах внедрят начальную военную подготовку Общество, 16:33
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Лавров назвал необоснованными упреки в адрес миротворцев в Карабахе

Глава МИДа Лавров: упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе необоснованны
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Упреки в адрес российских миротворцев, работающих в Нагорном Карабахе, необоснованны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляция велась в YouTube МИДа.

По словам министра, на переговорах с азербайджанской стороной была затронута тема блокировки Лачинского коридора. Он пояснил, что ситуация многосторонняя и в ней нужно учитывать мнения как Баку, Еревана и Москвы, так и Нагорного Карабаха.

«Из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях», — заявил Лавров. Он отметил, что российские миротворцы «буквально ежечасно» работают над урегулированием ситуации.

Лачинский коридор — единственная дорога между непризнанным Нагорным Карабахом и Арменией. О ее блокировке армянский МИД сообщил 12 декабря. В ведомстве заявили, что дорогу перекрыла группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами, которые установили палатки. В итоге жители Нагорного Карабаха лишись права на свободное передвижение, заявили в Ереване. Активисты объяснили свое присутствие требованием прекратить эксплуатировать природные ресурсы Нагорного Карабаха, имея в виду золотой рудник. Они потребовали «инспекции» азербайджанских официальных лиц на нем.

Азербайджанская сторона блокировку коридора опровергла, вновь об этом заявил глава МИД Азербайджана на пресс-конференции с Лавровым. 13 декабря ведомство утверждало, что Лачинская дорога была закрыта не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана». МИД России эти обвинения счел недопустимыми и контрпродуктивными.

Читайте на РБК Pro
Москвичи в отличие от Питера не просят скидки: как «захватить» столицу
Компании переходят на отечественное ПО. Какие трудности их подстерегают
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
«О боже, им нужен именно я»: как топ-менеджеру пройти собеседование

Премьер Армении Никол Пашинян заявил накануне, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за коридором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его слова, указал, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Персоны
Сергей Лавров Лачинский коридор Армения Азербайджан МИД

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
ЕСПЧ решил, что Баку должен обеспечить движение через Лачинский коридор
Политика
Армения обратилась к миротворцам из-за блокировки Лачинского коридора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter