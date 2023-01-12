МИД назвал противоречия в позиции Армении насчет Карабаха

Мария Захарова: заявления Армении об одном и тому же вопросе существенно разнятся

Ереван заявляет о планах решить конфликт с Азербайджаном на основании посредничества и Москвы, и Запада. МИД призвал не заниматься демагогией, а продолжить работу на фоне критики невмешательства российских миротворцев в ситуацию

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Власти Армении делают противоречивые заявления о путях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, премьер Никол Пашинян в середине января одновременно сообщил о намерении подписать соответствующий документ на основании предложений России и о склонности к «комплексному решению» проблемы с помощью западных стран. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова, ее слова привела на сайте пресс-служба министерства.

«Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся», — заметила она.

Захарова призвала армянские власти не «заниматься схоластикой» а продолжить совместную работу, указав, что предложение Москвы о предоставлении площадки для переговоров армянских и азербайджанских властей остается в силе.

«Заявления из Еревана, будто «российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении» — ну, это абсурд», — отметила представитель министерства на пресс-конференции. По ее мнению, те, кто делает в Армении призывы «указать нашим военнослужащим на дверь» не понимают «реальных последствий такого шага».

В середине декабря прошлого года группа граждан Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом. В Ереване обвинили Баку в организации блокады, в Азербайджане в ответ заявили, что дорогу перекрыли российские миротворцы.

Ереван требовал от Москвы выполнения условий нахождения в регионе российских миротворцев, которые должны обеспечить бесперебойность работы Лачинского коридора. Российская сторона назвала критику в необоснованной и выразила мнение, что «никакие публичные нападки» на российских миротворцев делу не помогут.

После истечения мандата российских миротворцев в 2025 году Армения может обратиться за помощью в Совбез ООН, допустил премьер республики в середине января. Пока Армения не станет этого делать, поскольку обращение будет направлено и против России, которой самой стоит обратиться в Совбез ООН для наделения миротворцев международным мандатом, продолжил Пашинян. Либо же ООН может решить направить многонациональные миротворческие силы в Нагорный Карабах, «если Россия не в состоянии выполнить эту функцию».

Недовольство Армении невмешательством российских миротворцев в ситуацию привело к отказу страны от проведения на своей территории в этом году учений ОДКБ «Нерушимое братство». «В условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности Армении», — пояснил Пашинян. В ОДКБ заявили о понимании такого решения, Кремль назвал республику очень близким союзником и пообещал продолжить диалог с Ереваном.