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В Карабахе сообщили о восстановлении подачи газа из Азербайджана

Рубен Варданян: Азербайджан восстановил подачу газа в Нагорный Карабах
Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян также не исключил, что 16 декабря Баку может открыть перекрытый с 12 декабря Лачинский коридор — единственную дорогу между Карабахом и Арменией
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Азербайджан восстановил газоснабжение Нагорного Карабаха, заявил государственный министр республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) Рубен Варданян, сообщает «Арменпресс».

«Без каких-либо предварительных условий, без каких-либо уступок соседнее государство восстановило подачу газа», — сказал Варданян. О том, что Баку перекрыл газ, агентство сообщало 13 декабря со ссылкой на единый информационный центр непризнанной республики.

Госминистр также не исключил, что 16 декабря Баку может открыть перекрытый с 12 декабря Лачинский коридор — единственную дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией.

РБК направил запрос в МИД Азербайджана.

14 декабря Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Накануне в офисе представителя республики по международным правовым вопросам сообщили, что ЕСПЧ дал Баку время до 19 декабря для ответа на требование Еревана.

12 декабря МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами из Азербайджана. В Баку утверждали, что дорога была закрыта «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана». Там указали на «незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, возникающих экологических и других вторичных последствиях». На месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности миротворцев приезжали представители министерств экономики и экологии Азербайджана, но «группа местных активистов» не пустила их. Баку в связи с этим передал ноту Москве. Российская сторона сочла недопустимыми обвинения в адрес миротворческих сил в Карабахе.

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