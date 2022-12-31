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Полянский назвал причину блокировки заявления ООН по Лачинскому коридору

Полянский: Совбез ООН не принял заявление по Лачинскому коридору из-за Франции
Принять заявление Совбеза ООН не позволил подход Франции, которая координировала его подготовку, заявили в российском представительстве при организации
Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Совет безопасности ООН не смог принять заявление по ситуации вокруг Лачинского коридора, соединяющего Армению с непризнанным Нагорным Карабахом, из-за подхода Франции, координировавшей подготовку документа, написал в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы с самого начала были настроены на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ. По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», — заявил он.

Он назвал ложной подачу некоторых армянских телеграм-каналов при освещении ситуации вокруг подготовки заявления. Так, он сослался на канал Re: public of Artsakh (республикой Арцах в Армении называют Нагорный Карабах), который со ссылкой на источники написал, что Россия «по сути, провалила принятие заявления, предложив в последний момент ряд новых изменений в тексте, прекрасно понимая, что они не будут приняты другими членами».

«Мне лично очень хочется верить, что наши армянские друзья не дадут втянуть себя в нечистоплотные геополитические игры в угоду тем, кто не гнушается использовать любые поводы столкнуть братские народы, жившие вместе в СССР и пожарче раздуть малейшие противоречия и проблемы у нас дома», — написал Полянский.

МИД Армении заявил о перекрытии Лачинского коридора неизвестными из Азербайджана, представившимися экоактивистами. Баку сообщал, что коридор заблокировал «миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана».

Ереван обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. В российском МИД говорили, что критика российского миротворческого контингента неприемлема. Официальный представитель ведомства Мария Захарова указывала, делается «все возможное для урегулирования обстановки».

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Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Власти страны заявляли, что Баку организовал блокаду «единственной дороги, соединяющей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром, тем самым лишив всех и все возможности попасть [в Нагорный Карабах] и выехать [оттуда]».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Лачинский коридор Нагорный Карабах Совбез ООН Дмитрий Полянский Франция
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