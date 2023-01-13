Армения обратилась к G20 из-за блокировки Лачинского коридора
Страны G20 должны оказать давление на Азербайджан ради прекращения блокировки Лачинского коридора — единственной транспортной артерии, соединяющей Армению и непризнанный Нагорный Карабах, заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
«В настоящее время нашим международным партнерам, в том числе членам G-20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха и вернулся за стол переговоров», — сказал министр.
Армения выступает за отправку международной миссии в Карабах и к Лачинскому коридору, чтобы оценить сложившуюся гуманитарную ситуацию и обеспечить доступ в непризнанную республику представителей ООН.
В середине декабря Ереван обвинил в перекрытии Лачинского коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. Баку заявил, что дорогу заблокировал «миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана». Армения обвинила российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за коридором.
Критику российских миротворцев в российском МИДе назвали неприемлемой. «Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже», — говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В результате блокировки Лачинского коридора в Нагорный Карабах прекратил поступать газ из Армении. Кроме того, из-за повреждения кабеля в непризнанной республике пропал интернет. Ситуация обсуждалась в Совете Безопасности, но в конце декабря страны-члены СБ не смогли принять совместное заявление по Лачинскому коридору.