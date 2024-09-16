Кремль оценил предложение Киева ООН и МККК посетить Курскую область

Россия считает приглашение Киевом представителей ООН и Красного Креста на занятые им территории Курской области провокацией и надеется, что обе организации дадут «трезвую оценку» этим заявлениям, сказал Песков

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Приглашение Киевом представителей Красного Креста и ООН на занятые украинскими подразделениями территории Курской области является провокацией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль рассчитывает, что обе организации дадут «трезвую оценку подобных провокационных заявлений», сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Утром 16 сентября МИД Украины сообщил, что обратился в ООН и к Международному комитету Красного Креста с предложениями принять участие в «мерах гуманитарного реагирования» на территории Курской области. Ведомство предложило последнему «осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года». Обоим организациям Киев направил соответствующие ноты.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда в регион вторглись украинские силы. Минобороны 12 сентября отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов в регионе, а через четыре дня — еще двух. Глава Курской области Алексей Смирнов 12 августа сообщал, что под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов.

По данным оборонного ведомства, украинские силы продолжают предпринимать попытки прорыва, в том числе у границы с регионом, однако все они отражаются российскими военными.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что она должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. То же признавал и Зеленский в начале сентября.

Российский президент Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами». Заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление на ключевых направлениях, в основном в Донбассе, у Украины не получилось, подчеркивал он.