Минобороны: российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области

Минобороны сообщило об освобождении двух сел в Курской области

В военном ведомстве также сообщили об отражении нескольких попыток ВСУ прорваться через границу

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Российские военные освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Успеновка – село в Кореневском районе, рядом с границей с Украиной. Борки – населенный пункт в Суджанском районе, примерно в 15 км к юго-востоку от районного центра.

Отражены пять контратак в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка, Малая Локня, отражены три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье.

На предыдущей неделе российские войска освободили 10 населенных пунктов в области - Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

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