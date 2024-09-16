Минобороны сообщило об освобождении двух сел в Курской области
Российские военные освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Успеновка – село в Кореневском районе, рядом с границей с Украиной. Борки – населенный пункт в Суджанском районе, примерно в 15 км к юго-востоку от районного центра.
Отражены пять контратак в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка, Малая Локня, отражены три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье.
На предыдущей неделе российские войска освободили 10 населенных пунктов в области - Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.
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